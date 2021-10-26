Первый номер "Брентфорда" пропустит до пяти месяцев

Давид Райя Новичок Премьер-Лиги "Брентфорд" лишился своего первого номера Давида Райю на срок до пяти месяцев.

Райя полностью сыграл все девять матчей "Брентфорда" в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив в них девять голов. Меньше, чем "чайки", пропустили только лидирующие в таблице "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Однако во время поражения 1:2 от "Лестера" в минувшее воскресенье Давид неудачно столкнулся с Айозе Пересом и получил серьезную травму левого колена. Несмотря на боль, голкипер смог доиграть матч.

Углубленное обследование обнаружило повреждение задней крестообразной связки. И хотя Райе не требуется операция, он пропустит "от четырех до пяти месяцев", как гласит заявление "Брентфорда".

В отсутствие 26-летнего испанца защищать ворота команды Томаса Франка, вероятно, будет арендованный у "Уэски" Альваро Фернандес.


Метки Брентфорд, Райя, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. j24081993 26.10.2021 23:53 # j24081993
    Жаль Мужика. Ногами играет по лучше чем половина состава из Юнайтед )) здоровья ему

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  2. true-manc 26.10.2021 23:00 # true-manc
    здоровья!

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