Первый номер "Брентфорда" пропустит до пяти месяцев
Новичок Премьер-Лиги "Брентфорд" лишился своего первого номера Давида Райю на срок до пяти месяцев.
Райя полностью сыграл все девять матчей "Брентфорда" в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив в них девять голов. Меньше, чем "чайки", пропустили только лидирующие в таблице "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Однако во время поражения 1:2 от "Лестера" в минувшее воскресенье Давид неудачно столкнулся с Айозе Пересом и получил серьезную травму левого колена. Несмотря на боль, голкипер смог доиграть матч.
Углубленное обследование обнаружило повреждение задней крестообразной связки. И хотя Райе не требуется операция, он пропустит "от четырех до пяти месяцев", как гласит заявление "Брентфорда".
В отсутствие 26-летнего испанца защищать ворота команды Томаса Франка, вероятно, будет арендованный у "Уэски" Альваро Фернандес.
26.10.2021 23:00
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Жаль Мужика. Ногами играет по лучше чем половина состава из Юнайтед )) здоровья ему
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здоровья!
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