Первый номер "Брентфорда" пропустит до пяти месяцев

Новичок Премьер-Лиги "Брентфорд" лишился своего первого номера Давида Райю на срок до пяти месяцев.

Райя полностью сыграл все девять матчей "Брентфорда" в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив в них девять голов. Меньше, чем "чайки", пропустили только лидирующие в таблице "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".



Однако во время поражения 1:2 от "Лестера" в минувшее воскресенье Давид неудачно столкнулся с Айозе Пересом и получил серьезную травму левого колена. Несмотря на боль, голкипер смог доиграть матч.



Углубленное обследование обнаружило повреждение задней крестообразной связки. И хотя Райе не требуется операция, он пропустит "от четырех до пяти месяцев", как гласит заявление "Брентфорда".



В отсутствие 26-летнего испанца защищать ворота команды Томаса Франка, вероятно, будет арендованный у "Уэски" Альваро Фернандес.