Мойес намекнул, что "Вест Хэм" попросит больше 100 млн. фунтов за Райса

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес дал понять, что теперь полузащитник Деклан Райс стоит больше, чем 100 миллионов фунтов.

Интерес к Райсу со стороны топ-клубов Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом, однако "молотобойцы" оценили свою звезду в 100 млн. фунтов.



По мнению Мойеса, эта цена не была завышенной, а даже наоборот, потому что теперь "Вест Хэм" готов просить за 22-летнего англичанина еще больше.



"Нет, я не переживаю насчет интереса к нему со стороны других клубов, потому что у них была возможность выгодно купить Деклана за 100 миллионов фунтов. Теперь этой возможность упущена".



"В этом футбольном клубе есть много очень хороших игроков. Думаю, когда ты строишь и развиваешь свою команду, другие всегда будут охотиться за твоими игроками. Но это даже хорошо, потому что это говорит о том, что мы все делаем правильно", — сообщил Мойес Sky Sports.