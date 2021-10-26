Босс "Байера": "Бундеслига становится лигой по развитию игроков для Премьер-Лиги"

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро посетовал, что Бундеслига становится "лигой по развитию игроков для Премьер-Лиги".

За последние пять сезонов "Байер" выручил 142 миллиона фунтов с продаж игроков вроде Бернда Лено, Кая Хаверца и Леона Бэйли в клубы Премьер-Лиги.



Другие представители немецкого первенства не отстают — например, дортмундская "Боруссия" продала вингера Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" за 73 млн. фунтов минувшим летом.



Карро видит в этом печальную для Бундеслиги тенденцию и не понимает, как клубы его страны могут приблизиться к Премьер-Лиге по уровню финансовой мощи.



"Конечно, мы страдаем от этого. Летом мы пытались купить игрока, но в конце концов он достался новичку Премьер-Лиги, который заплатил больше денег и предложил выше зарплату, нежели мы, команда из топ-4 в Германии. У Премьер-Лиги гораздо больше денег и ресурсов, чем у какой-либо другой страны. Это нехорошо для нас. Точно нехорошо".



"У нас другие телевизионные контракты, и улучшить их было бы сложно. Поэтому добиться значительного роста доходов мы можем только через успешное выступление в еврокубках. Или через трансферы".



"В конце концов на трансферах можно хорошо зарабатывать. Английские клубы оплачивают трансферы, мы получаем деньги, но это лишь означает, что Бундеслига становится лигой по развитию игроков для Премьер-Лиги".



"Даже дортмундской "Боруссии" приходится продавать игроков в Премьер-Лигу. В данный момент в Бундеслиге есть только один клуб, который может с ними соперничать, и это "Бавария", — сообщил Карро The Guardian.