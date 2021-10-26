Погба не будет обсуждать новый контракт, пока Сульшера не уволят

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не подпишет новый контракт, если Оле Гуннар Сульшер останется главным тренером.

Сульшер оставил Погба вне стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье. Поль появился на второй тайм, но уже спустя 15 минут схлопотал удаление.



Как сообщает The Sun, после поражения 0:5 Погба извинился перед партнерами по команде, но отказался разговаривать с Сульшером, на которого он затаил обиду.



28-летний игрок сборной Франции настолько обижен, что даже отдал указание приостановить все переговоры с "Юнайтед" о новом контракте.



Фактически Погба ставит ультиматум перед "красными дьяволами": или клуб увольняет Сульшера, или Поль уходит в конце сезона свободным агентом.