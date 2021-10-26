Погба не будет обсуждать новый контракт, пока Сульшера не уволят
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не подпишет новый контракт, если Оле Гуннар Сульшер останется главным тренером.
Сульшер оставил Погба вне стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье. Поль появился на второй тайм, но уже спустя 15 минут схлопотал удаление.
Как сообщает The Sun, после поражения 0:5 Погба извинился перед партнерами по команде, но отказался разговаривать с Сульшером, на которого он затаил обиду.
28-летний игрок сборной Франции настолько обижен, что даже отдал указание приостановить все переговоры с "Юнайтед" о новом контракте.
Фактически Погба ставит ультиматум перед "красными дьяволами": или клуб увольняет Сульшера, или Поль уходит в конце сезона свободным агентом.
26.10.2021 20:00
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Очередной каприз ранимого подростка.
Не сработался с жёсткими методами Жозе, не ужился при лояльном отношении Оле.
Да кто он такой, чтобы ставить ультиматумы? Всего лишь игрок скамейки. Топит тренера, который дал ему шанс. Потопил сборную Франции на Евро.
Клуб выше игрока. Отпускать свободным агентом, а до конца контракта сгноить на скамейке.
Я буду ржать во весь голос, если руководство предложит ему новый контракт. В очередной раз показал свою тесную сторону.
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лол, многие глорики согласятся терпеть Сульшера лишь бы этот нигер свалил.
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Бля манки простыни для слез приготовили
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Анан сыгийн кап кара котакбас, басынды шагатын, семьянмен бирге курып кет негрилла
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что себе позволяет это нигер?
в дубль сослать и в дубле на лавку посадить
за олега сам ферги впрягся, а ему там до сих пор в рот смотрят
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