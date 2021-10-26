Погба не будет обсуждать новый контракт, пока Сульшера не уволят

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не подпишет новый контракт, если Оле Гуннар Сульшер останется главным тренером.

Сульшер оставил Погба вне стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье. Поль появился на второй тайм, но уже спустя 15 минут схлопотал удаление.

Как сообщает The Sun, после поражения 0:5 Погба извинился перед партнерами по команде, но отказался разговаривать с Сульшером, на которого он затаил обиду.

28-летний игрок сборной Франции настолько обижен, что даже отдал указание приостановить все переговоры с "Юнайтед" о новом контракте.

Фактически Погба ставит ультиматум перед "красными дьяволами": или клуб увольняет Сульшера, или Поль уходит в конце сезона свободным агентом.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 20:00

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  1. liverpool888 26.10.2021 20:50 # liverpool888
    Очередной каприз ранимого подростка.
    Не сработался с жёсткими методами Жозе, не ужился при лояльном отношении Оле.
    Да кто он такой, чтобы ставить ультиматумы? Всего лишь игрок скамейки. Топит тренера, который дал ему шанс. Потопил сборную Франции на Евро.
    Клуб выше игрока. Отпускать свободным агентом, а до конца контракта сгноить на скамейке.
    Я буду ржать во весь голос, если руководство предложит ему новый контракт. В очередной раз показал свою тесную сторону.

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  2. alexomck 26.10.2021 20:27 # alexomck
    лол, многие глорики согласятся терпеть Сульшера лишь бы этот нигер свалил.

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  3. jjflash68 26.10.2021 20:06 # jjflash68
    Бля манки простыни для слез приготовили

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  4. xah 26.10.2021 20:04 # xah
    Анан сыгийн кап кара котакбас, басынды шагатын, семьянмен бирге курып кет негрилла

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  5. superperez101 26.10.2021 20:04 # superperez101
    что себе позволяет это нигер?
    в дубль сослать и в дубле на лавку посадить
    за олега сам ферги впрягся, а ему там до сих пор в рот смотрят

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