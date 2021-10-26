Райт-Филлипс надеется, что Стерлинг останется в "Сити"

Бывший вингер "Манчестер Сити" Шон Райт-Филлипс надеется, что Рахим Стерлинг останется на "Этихад".

Недавно Стерлинг заявил, что недоволен отсутствием регулярной игровой практики и открыт к переезду за рубеж, чему способствует истекающий в конце следующего сезона контракт.



Однако Райт-Филлипс убежден, что в смене клуба нет необходимости и что Рахиму по силам восстановить свою прежнюю форму.



"В этом сезоне он и близко не показывает игры, как в предыдущие годы. Но я уверен, его время снова придет".



"Ему просто нужно забить гол, любым способом, чтобы игра у него снова пошла. Вы только посмотрите, что он сделал за шесть лет в клубе, и вы поймете, на что он способен".



"Он делал огромный вклад в игру команды, и я по-прежнему думаю, что он будет исполнять важную роль в "Сити" в будущем", — сообщил Райт-Филлипс The Sun.