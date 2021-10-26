"Ньюкасл" готов платить Тен Хагу 11 млн. фунтов в год

"Ньюкасл" готов сделать Эрика Тен Хага из "Аякса" третьим самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге.

Напомним, на прошлой неделе "Ньюкасл" объявил о расставании со Стивом Брюсом по обоюдному согласию сторон.



Как стало известно Daily Mail, одним из кандидатов на замену Брюсу "сороки" рассматривают 51-летнего Тен Хага, который тренирует "Аякс" с 2017 года.



"Ньюкасл" готов платит Эрику 11 миллионов фунтов в год. Больше во всей Премьер-Лиге получают только Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" — 20 и 15 млн. фунтов в год, соответственно.



Однако в данный момент Тен Хаг не отвечает "Ньюкаслу" взаимностью. Эрик считает, что занимающий предпоследнее место в Премьер-Лиге клуб, представляет риск для его карьеры.



Тен Хаг открыт к переходу в один из больших европейских клубов, когда покинет "Аякс", и еще минувшим летом вел переговоры с "Тоттенхэмом", однако момент для отъезда из Амстердама для него еще не настал, особенно посреди сезона.