"Ньюкасл" готов платить Тен Хагу 11 млн. фунтов в год

Эрик Тен Хаг "Ньюкасл" готов сделать Эрика Тен Хага из "Аякса" третьим самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге.

Напомним, на прошлой неделе "Ньюкасл" объявил о расставании со Стивом Брюсом по обоюдному согласию сторон.

Как стало известно Daily Mail, одним из кандидатов на замену Брюсу "сороки" рассматривают 51-летнего Тен Хага, который тренирует "Аякс" с 2017 года.

"Ньюкасл" готов платит Эрику 11 миллионов фунтов в год. Больше во всей Премьер-Лиге получают только Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" — 20 и 15 млн. фунтов в год, соответственно.

Однако в данный момент Тен Хаг не отвечает "Ньюкаслу" взаимностью. Эрик считает, что занимающий предпоследнее место в Премьер-Лиге клуб, представляет риск для его карьеры.

Тен Хаг открыт к переходу в один из больших европейских клубов, когда покинет "Аякс", и еще минувшим летом вел переговоры с "Тоттенхэмом", однако момент для отъезда из Амстердама для него еще не настал, особенно посреди сезона.


Метки Аякс, Ньюкасл, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 18:00

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  1. makeewadim 26.10.2021 18:11 # makeewadim
    Какой прикол нанимать таких детсадовских воспитателей???

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  2. lovrentiy 26.10.2021 18:11 # lovrentiy
    Правильно, начинать надо с толкового тренера.

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  3. slash-lfc 26.10.2021 18:01 # slash-lfc
    ооо а вот и топари подъехали

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