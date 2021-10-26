Фергюсон спас Сульшера от увольения

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон лично вмешался в ситуацию с главным тренером "красных дьяволов" Оле Гуннаром Сульшером.

Ранее днем стало известно, что боссы "Юнайтед" решили не увольнять Сульшера на фоне позорного домашнего поражения 0:5 от "Ливерпулем".



За отложенную казнь Оле Гуннар, вероятно, должен благодарить именно сэра Алекса, чье кислое лицо, запечатленное телекамерами, олицетворяло настроение всех фанатов "красных дьяволов" в воскресенье.



Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, Фергюсон оказался на стороне тех, что хочет дать Сульшеру шанс исправить ситуацию.



По информации Manchester Evening News, сегодня Фергюсон также посетил тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне, где Сульшер провел рутинное занятие для игроков, у которых накануне был выходоной.



Сохранять работу Сульшеру помогает и то, что в данный момент у "дьяволов" нет явного кандидата на замену норвежскому специалисту.