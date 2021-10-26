Фергюсон спас Сульшера от увольения

Сэр Алекс Фергюсон Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон лично вмешался в ситуацию с главным тренером "красных дьяволов" Оле Гуннаром Сульшером.

Ранее днем стало известно, что боссы "Юнайтед" решили не увольнять Сульшера на фоне позорного домашнего поражения 0:5 от "Ливерпулем".

За отложенную казнь Оле Гуннар, вероятно, должен благодарить именно сэра Алекса, чье кислое лицо, запечатленное телекамерами, олицетворяло настроение всех фанатов "красных дьяволов" в воскресенье.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, Фергюсон оказался на стороне тех, что хочет дать Сульшеру шанс исправить ситуацию.

По информации Manchester Evening News, сегодня Фергюсон также посетил тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне, где Сульшер провел рутинное занятие для игроков, у которых накануне был выходоной.

Сохранять работу Сульшеру помогает и то, что в данный момент у "дьяволов" нет явного кандидата на замену норвежскому специалисту.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1668

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 26.10.2021 17:19 # naby-keita
    вот зачем он вообще лезет в дела Юнайтед? там разве нет команды профессионалов, которые могут принимать решения? когда же он поймёт, что он уже история, клуб должен двигаться дальше

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  2. yxaxaxaxaxa 26.10.2021 17:17 # yxaxaxaxaxa
    продлить на улучшенных условиях

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  3. superperez101 26.10.2021 17:15 # superperez101
    похоже что после инсульта ферги окончательно тронулся, если не видит к чему это ведет
    сперва рон, теперь оле
    те времена ушли, пора жить настоящим

    а возможно это всего лишь тема для обсуждений и бурления говн, пока ищут варианты

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  4. naby-keita 26.10.2021 17:10 # naby-keita
    интересно, он там Погба хоть увидел?

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  5. true-manc 26.10.2021 17:09 # true-manc
    как же старый алкаш топит скам, сперва кристину позвал, теперь олю защитил, ахахахаха, ору)))

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  6. chelsea 26.10.2021 17:08 # chelsea
    Верим в Олега! Дайте проекту еще пару лет!

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  7. narcot 26.10.2021 17:07 # narcot
    staryi eblan

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  8. kos9k 26.10.2021 17:03 # kos9k
    ахахаха

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