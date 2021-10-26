Фергюсон спас Сульшера от увольения
Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон лично вмешался в ситуацию с главным тренером "красных дьяволов" Оле Гуннаром Сульшером.
Ранее днем стало известно, что боссы "Юнайтед" решили не увольнять Сульшера на фоне позорного домашнего поражения 0:5 от "Ливерпулем".
За отложенную казнь Оле Гуннар, вероятно, должен благодарить именно сэра Алекса, чье кислое лицо, запечатленное телекамерами, олицетворяло настроение всех фанатов "красных дьяволов" в воскресенье.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, Фергюсон оказался на стороне тех, что хочет дать Сульшеру шанс исправить ситуацию.
По информации Manchester Evening News, сегодня Фергюсон также посетил тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне, где Сульшер провел рутинное занятие для игроков, у которых накануне был выходоной.
Сохранять работу Сульшеру помогает и то, что в данный момент у "дьяволов" нет явного кандидата на замену норвежскому специалисту.
26.10.2021 17:00
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вот зачем он вообще лезет в дела Юнайтед? там разве нет команды профессионалов, которые могут принимать решения? когда же он поймёт, что он уже история, клуб должен двигаться дальше
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продлить на улучшенных условиях
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похоже что после инсульта ферги окончательно тронулся, если не видит к чему это ведет
сперва рон, теперь оле
те времена ушли, пора жить настоящим
а возможно это всего лишь тема для обсуждений и бурления говн, пока ищут варианты
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интересно, он там Погба хоть увидел?
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как же старый алкаш топит скам, сперва кристину позвал, теперь олю защитил, ахахахаха, ору)))
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Верим в Олега! Дайте проекту еще пару лет!
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staryi eblan
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ахахаха
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