Кейта избежал серьезной травмы

Наби Кейта Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта избежал серьезной травмы в столкновении с Полем Погба из "Манчестер Юнайтед".

Появившись на замену в перерыве проигранного "красными дьяволами" матча (0:5) в минувшее воскресенье, уже спустя 15 минут Погба схлопотал прямую красную карточку за грубую игру против Кейта.

Поль в подкате врезал Наби по ноге, в результате чего 26-летнего гвинейца унесли с поля "Олд Траффорд" на носилках.

К счастью, стадион Кейта покидал без костылей. А углубленное обследование ничего страшного не обнаружило. Наби будет готов играть через считанные дни.

"Это лишь синяк, но могло быть гораздо хуже, находись его нога на газоне. Мы будем оценивать ситуацию день за днем, но ушибленное место, конечно, болит", — цитирует ассистента главного тренера "Ливерпуля" Пепа Лейндерса Sky Sports.


Метки Кейта, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1187

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Последние комментарии:




  1. superperez101 26.10.2021 17:19 # superperez101
    надеюсь что гений клопп нашел таки правильное применение кейта
    чуть выше, больше в созидание, как в свое время "просто немного подвинул Салаха" и тот кааак заиграл))

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  2. naby-keita 26.10.2021 17:12 # naby-keita
    лежать+сосать пенсоживотные

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  3. kos9k 26.10.2021 16:55 # kos9k
    +1 трансфер
    Клопп-гений!

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  4. dungeon-master 26.10.2021 16:25 # dungeon-master
    Безмозг обоссан, хотя итак из мочи не вылазит

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  5. electric 26.10.2021 16:25 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  6. gerrard08 26.10.2021 16:11 # gerrard08
    Пздц у этого далбо низкий болевой порог. Нихуя не случилось, а он на носилках закрывая руками лицо уходит.

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  7. jirrort 26.10.2021 16:01 # jirrort
    Не заебись,ой как не заебись...

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  8. scholes18 26.10.2021 16:01 # scholes18
    это хорошо, но Погба на матчей 5 дисквалифицировать нахуй.

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  9. vertigo-92 26.10.2021 16:01 # vertigo-92
    Избежал травмы Кейта, а обоссан опять безвиз, вот парадокс)

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  10. true-manc 26.10.2021 16:00 # true-manc
    Жалко(((

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