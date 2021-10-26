Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта избежал серьезной травмы в столкновении с Полем Погба из "Манчестер Юнайтед".

Появившись на замену в перерыве проигранного "красными дьяволами" матча (0:5) в минувшее воскресенье, уже спустя 15 минут Погба схлопотал прямую красную карточку за грубую игру против Кейта.



Поль в подкате врезал Наби по ноге, в результате чего 26-летнего гвинейца унесли с поля "Олд Траффорд" на носилках.



К счастью, стадион Кейта покидал без костылей. А углубленное обследование ничего страшного не обнаружило. Наби будет готов играть через считанные дни.



"Это лишь синяк, но могло быть гораздо хуже, находись его нога на газоне. Мы будем оценивать ситуацию день за днем, но ушибленное место, конечно, болит", — цитирует ассистента главного тренера "Ливерпуля" Пепа Лейндерса Sky Sports.