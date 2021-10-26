Кейта избежал серьезной травмы
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта избежал серьезной травмы в столкновении с Полем Погба из "Манчестер Юнайтед".
Появившись на замену в перерыве проигранного "красными дьяволами" матча (0:5) в минувшее воскресенье, уже спустя 15 минут Погба схлопотал прямую красную карточку за грубую игру против Кейта.
Поль в подкате врезал Наби по ноге, в результате чего 26-летнего гвинейца унесли с поля "Олд Траффорд" на носилках.
К счастью, стадион Кейта покидал без костылей. А углубленное обследование ничего страшного не обнаружило. Наби будет готов играть через считанные дни.
"Это лишь синяк, но могло быть гораздо хуже, находись его нога на газоне. Мы будем оценивать ситуацию день за днем, но ушибленное место, конечно, болит", — цитирует ассистента главного тренера "Ливерпуля" Пепа Лейндерса Sky Sports.
26.10.2021 16:00
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Последние комментарии:
надеюсь что гений клопп нашел таки правильное применение кейта
чуть выше, больше в созидание, как в свое время "просто немного подвинул Салаха" и тот кааак заиграл))
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лежать+сосать пенсоживотные
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+1 трансфер
Клопп-гений!
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Безмозг обоссан, хотя итак из мочи не вылазит
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КНЯЗЬ!!!
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Пздц у этого далбо низкий болевой порог. Нихуя не случилось, а он на носилках закрывая руками лицо уходит.
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Не заебись,ой как не заебись...
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это хорошо, но Погба на матчей 5 дисквалифицировать нахуй.
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Избежал травмы Кейта, а обоссан опять безвиз, вот парадокс)
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Жалко(((
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