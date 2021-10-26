Коллимор видит в Роджерсе идеальную замену Сульшеру

Оле Гуннар Сульшер и Брендан Роджерс Бывший нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор считает, что главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс стал бы идеальной заменой Оле Гуннару Сульшеру в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, шокированные поражением 0:5 от "Ливерпуля" боссы "Юнайтед" могут попрощаться с Сульшером до матча против "Тоттенхэма" в субботу.

Коллимор не уверен, что "красные дьяволы" будут спешить с увольнением Оле Гуннара, но видит прекрасного кандидата на замену.

"На мой взгляд, босс "Лестера" отвечает каждому критерию, что требуется на "Олд Траффорд".

"Оле все еще может получить больше времени у руля, однако ему может оказаться не по силу удержать контроль над ситуацией в, возможно, крупнейшем клубе мира".

"И если они лишатся колес, тогда стоит без колебаний пригласить босса "лис". Руководству "Юнайтед" стоило бы совершенно выкинуть из головы связь Роджерса с "Ливерпулем", — пишет Коллимор в своей колонке в Daily Mirror.


Метки Коллимор, Лестер, Манчестер Юнайтед, Роджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 14:00

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  1. tursa 26.10.2021 14:40 # tursa
    Он же вроде в мс метит

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  2. danny949494 26.10.2021 14:40 # danny949494
    Лестер может ЛЕ выиграть. Не хотелось бы, чтобы он туда переходил.

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  3. liverbro 26.10.2021 14:02 # liverbro
    Да нах ему в это болото сейчас лезть?нет смысла

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