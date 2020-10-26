Сульшер останется главным тренером "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер останется главным тренером "Манчестер Юнайтед", несмотря на поражение 0:5 от "Ливерпуля".

Накануне управляющий директор "Юнайтед" Ричард Арнольд, отменив все встречи, проводил консультации с совладельцем клуба Джоэлом Глэйзером.



По всей видимости, боссы "Юнайтед" решили не рубить с плеча, сообщает Sky Sports. Накануне у команды был день отдыха, но сегодня Сульшер проводит рутинную тренировку, начиная подготовку к субботнему матчу против "Тоттенхэма".



Каждый на "Олд Траффорд" болезненно воспринял воскресное поражение от "Ливерпуля", однако "красные дьяволы" хотят преодолеть трудности сообща, без потрясений вроде смены главного тренера.



К тому же "Юнайтед" испытывает большие сомнения насчет Антонио Конте, кроме которого доступных прямо сейчас тренеров топ-уровня практически нет. Зинедин Зидан, как предполагается, заинтересован только в работе с ПСЖ или сборной Франции.



The Athletic подтверждает информацию своих коллег, сообщая, что Сульшер получит возможность наладить ситуацию с игрой и результатами, а также вернуть доверие футболистов и персонала, некоторые из которых стали сомневаться в его методах.



Издание добавляет, что в случае расставания с Оле Гуннаром "дьяволы" могут обратить свой взор на наставника "Брайтона" Грэма Поттера.