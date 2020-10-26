Сульшер останется главным тренером "Юнайтед"
Оле Гуннар Сульшер останется главным тренером "Манчестер Юнайтед", несмотря на поражение 0:5 от "Ливерпуля".
Накануне управляющий директор "Юнайтед" Ричард Арнольд, отменив все встречи, проводил консультации с совладельцем клуба Джоэлом Глэйзером.
По всей видимости, боссы "Юнайтед" решили не рубить с плеча, сообщает Sky Sports. Накануне у команды был день отдыха, но сегодня Сульшер проводит рутинную тренировку, начиная подготовку к субботнему матчу против "Тоттенхэма".
Каждый на "Олд Траффорд" болезненно воспринял воскресное поражение от "Ливерпуля", однако "красные дьяволы" хотят преодолеть трудности сообща, без потрясений вроде смены главного тренера.
К тому же "Юнайтед" испытывает большие сомнения насчет Антонио Конте, кроме которого доступных прямо сейчас тренеров топ-уровня практически нет. Зинедин Зидан, как предполагается, заинтересован только в работе с ПСЖ или сборной Франции.
The Athletic подтверждает информацию своих коллег, сообщая, что Сульшер получит возможность наладить ситуацию с игрой и результатами, а также вернуть доверие футболистов и персонала, некоторые из которых стали сомневаться в его методах.
Издание добавляет, что в случае расставания с Оле Гуннаром "дьяволы" могут обратить свой взор на наставника "Брайтона" Грэма Поттера.
26.10.2021 13:00
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Последние комментарии:
Ключевое в этом вью "Сульшер получит возможность наладить ситуацию", чего на 90% не произойдёт. А если уже нет веры у некоторых членов команды и части персонала, то и до потери контроля над раздевалкой недалеко. Не хочется говорить про сливы тренера, как бы плохо всё не шло, но вполне реально, что именно это и случится, особенно учитывая предстоящие матчи.
Поттер, конечно, интересный вариант, вот только едва ли его авторитета хватит для управления этой командной. Конте имеет авторитет и достижения, он доступен и готов к работе, но боссы Юнайтед могут по традиции всё пpoebaть.
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Ахахахаххахахаххахахахаххахахахахахахаххахахахахахахаххахахахахахахахах
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Я не секунды не сомневался. Он еще много минут позора подарит самым позорнейшим фанатам... Одобряю. YNWA!
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Епаааааать сегодня оказывается Челси Эф Си играет.Появился смысл дожить день до конца!!!
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Лучший вариант это Ден Хааг, но он пойдет к ИМПЕРАТОРОМ!
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Крч все таки зассали и ждут еще 3 матча до перерыва а там будет видно
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Пф, уволят после игры с шити, а то и сразу после возможного всоса петухам.
Надо ждать тен хаага до лета, а тренить будет флетчер на радость чуркам)
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Оле на колесах!
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хохолы бендеровцы так лахиииии))))
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Оле в коляске!
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Оле на колесе!
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по факту мю просто некого звать)
ждите покетину, в этом сезоне он в очередной раз облажается в лч и его попрут)
конте не варик для мю, ИМХО. Дон не пойдет мараться о помойку)
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камон красиво)
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Зидана в псж , почетино в мю, оле в отпуск и все довольны
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И все довольны.)))
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УРА!!!
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Сколько переобувщиков повылазит, если олег чудом выправит ситуацию...
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уахаха , фото огонь! кольцо у фродо
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ИМПЕРАТОР!!!!!
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с чмоуром помниться так же было) завтра уволят
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