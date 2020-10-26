Сульшер останется главным тренером "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер останется главным тренером "Манчестер Юнайтед", несмотря на поражение 0:5 от "Ливерпуля".

Накануне управляющий директор "Юнайтед" Ричард Арнольд, отменив все встречи, проводил консультации с совладельцем клуба Джоэлом Глэйзером.

По всей видимости, боссы "Юнайтед" решили не рубить с плеча, сообщает Sky Sports. Накануне у команды был день отдыха, но сегодня Сульшер проводит рутинную тренировку, начиная подготовку к субботнему матчу против "Тоттенхэма".

Каждый на "Олд Траффорд" болезненно воспринял воскресное поражение от "Ливерпуля", однако "красные дьяволы" хотят преодолеть трудности сообща, без потрясений вроде смены главного тренера.

К тому же "Юнайтед" испытывает большие сомнения насчет Антонио Конте, кроме которого доступных прямо сейчас тренеров топ-уровня практически нет. Зинедин Зидан, как предполагается, заинтересован только в работе с ПСЖ или сборной Франции.

The Athletic подтверждает информацию своих коллег, сообщая, что Сульшер получит возможность наладить ситуацию с игрой и результатами, а также вернуть доверие футболистов и персонала, некоторые из которых стали сомневаться в его методах.

Издание добавляет, что в случае расставания с Оле Гуннаром "дьяволы" могут обратить свой взор на наставника "Брайтона" Грэма Поттера.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. trent 26.10.2021 13:50 # trent
    Ключевое в этом вью "Сульшер получит возможность наладить ситуацию", чего на 90% не произойдёт. А если уже нет веры у некоторых членов команды и части персонала, то и до потери контроля над раздевалкой недалеко. Не хочется говорить про сливы тренера, как бы плохо всё не шло, но вполне реально, что именно это и случится, особенно учитывая предстоящие матчи.

    Поттер, конечно, интересный вариант, вот только едва ли его авторитета хватит для управления этой командной. Конте имеет авторитет и достижения, он доступен и готов к работе, но боссы Юнайтед могут по традиции всё пpoebaть.

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  2. sayanara 26.10.2021 13:49 # sayanara
    Ахахахаххахахаххахахахаххахахахахахахаххахахахахахахаххахахахахахахахах

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  3. zaeba1l 26.10.2021 13:48 # zaeba1l
    Я не секунды не сомневался. Он еще много минут позора подарит самым позорнейшим фанатам... Одобряю. YNWA!

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  4. jirrort 26.10.2021 13:47 # jirrort
    Епаааааать сегодня оказывается Челси Эф Си играет.Появился смысл дожить день до конца!!!

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  5. redevils7 26.10.2021 13:43 # redevils7
    Лучший вариант это Ден Хааг, но он пойдет к ИМПЕРАТОРОМ!

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  6. van-der-slav 26.10.2021 13:39 # van-der-slav
    Крч все таки зассали и ждут еще 3 матча до перерыва а там будет видно

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  7. keane16 26.10.2021 13:37 # keane16
    Пф, уволят после игры с шити, а то и сразу после возможного всоса петухам.
    Надо ждать тен хаага до лета, а тренить будет флетчер на радость чуркам)

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  8. thegodfather 26.10.2021 13:35 # thegodfather
    Оле на колесах!

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  9. bbezvizz 26.10.2021 13:34 # bbezvizz
    хохолы бендеровцы так лахиииии))))

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  10. largo-winch 26.10.2021 13:31 # largo-winch
    Оле в коляске!

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  11. lfcynwa 26.10.2021 13:29 # lfcynwa
    Оле на колесе!

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  12. thegodfather 26.10.2021 13:29 # thegodfather
    по факту мю просто некого звать)

    ждите покетину, в этом сезоне он в очередной раз облажается в лч и его попрут)

    конте не варик для мю, ИМХО. Дон не пойдет мараться о помойку)

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  13. thegodfather 26.10.2021 13:26 # thegodfather
    камон красиво)

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  14. highneken 26.10.2021 13:25 # highneken
    Зидана в псж , почетино в мю, оле в отпуск и все довольны

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  15. sexan 26.10.2021 13:24 # sexan
    И все довольны.)))

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  16. true-manc 26.10.2021 13:24 # true-manc
    УРА!!!

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  17. gucman 26.10.2021 13:22 # gucman
    Сколько переобувщиков повылазит, если олег чудом выправит ситуацию...

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  18. quavo 26.10.2021 13:17 # quavo
    уахаха , фото огонь! кольцо у фродо

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  19. mau29 26.10.2021 13:15 # mau29
    ИМПЕРАТОР!!!!!

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  20. quavo 26.10.2021 13:13 # quavo
    с чмоуром помниться так же было) завтра уволят

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