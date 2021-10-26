Тухель: "Кристенсен может стать защитником топ-уровня"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель похвалил защитника Андреаса Кристенсена.

Лишь накануне стало известно, что переговоры Кристенсеном о новом контракте уже два месяца находятся в тупике, тогда как действующее соглашение Андреаса истекает в конце сезона.



Тухель совершенно не настроен терять 25-летнего датчанина, которого, как ему кажется, люди недооценивают.



"Думаю, нам важно принимать характер каждого игрока. Некоторые ведут себя громко, некоторые — агрессивно, некоторые — более спокойно. Он спокойный парень, очень умный игрок, и иногда он может ввести вас в заблуждение, если вы будете судить по его характеру, потому что на самом деле он жесткий защитник, который не испытывает застенчивости, когда вступает в жесткие единоборства. Он нашел свое место здесь".



"Он очень силен, очень надежен и еще не достиг своего потолка, потому что в его возрасте у него по-прежнему есть пространство для дальнейшего развития. Он может стать защитником топ-уровня для нас на предстоящие годы, и я надеюсь, он станет, потому что он пришел к нам из академии".



"Он знает, каковы здесь требования, он уже значительно прибавил, но здесь ты должен проявлять себя снова и снова. В этом клубе есть отличные примеры того, что тебе требуется, чтобы стать легендой в защите. Ему все еще предстоит проделать большой путь, но пока что мы довольны им", — цитирует Тухеля Evening Standard.