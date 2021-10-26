Тухель: "Кристенсен может стать защитником топ-уровня"

Андреас Кристенсен и Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель похвалил защитника Андреаса Кристенсена.

Лишь накануне стало известно, что переговоры Кристенсеном о новом контракте уже два месяца находятся в тупике, тогда как действующее соглашение Андреаса истекает в конце сезона.

Тухель совершенно не настроен терять 25-летнего датчанина, которого, как ему кажется, люди недооценивают.

"Думаю, нам важно принимать характер каждого игрока. Некоторые ведут себя громко, некоторые — агрессивно, некоторые — более спокойно. Он спокойный парень, очень умный игрок, и иногда он может ввести вас в заблуждение, если вы будете судить по его характеру, потому что на самом деле он жесткий защитник, который не испытывает застенчивости, когда вступает в жесткие единоборства. Он нашел свое место здесь".

"Он очень силен, очень надежен и еще не достиг своего потолка, потому что в его возрасте у него по-прежнему есть пространство для дальнейшего развития. Он может стать защитником топ-уровня для нас на предстоящие годы, и я надеюсь, он станет, потому что он пришел к нам из академии".

"Он знает, каковы здесь требования, он уже значительно прибавил, но здесь ты должен проявлять себя снова и снова. В этом клубе есть отличные примеры того, что тебе требуется, чтобы стать легендой в защите. Ему все еще предстоит проделать большой путь, но пока что мы довольны им", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Кристенсен, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 12:00

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  1. shimane 26.10.2021 13:08 # shimane
    "топ-защитник" в нетоп гклубе

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  2. chelsiukpro 26.10.2021 12:13 # chelsiukpro
    Признаюсь что до Тухуля я тоже хейтил КРИСТИНУ....

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  3. thegodfather 26.10.2021 12:02 # thegodfather
    он уже им стал, в принципе.
    За что респект именно Тухелю.

    Я был одним из первых в ряду его хейтеров, когда он при сарри и лэмпарде играл...меня тошнило от его робкой нежной игры
    Щас это мужчина 6лять...ну не Джеймс конечно, но хорош!

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