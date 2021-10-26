Звездам Премьер-Лиги предлагают поддельные сертификаты о вакцинации за 1,000 фунтов

Звездам Премьер-Лиги поступают предложения приобрести поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Согласно последнему отчету Премьер-Лиги, 68 процентов игроков дивизиона полностью прошли вакцинацию от коронавируса, тогда как 81 процент получил минимум один укол.



Все еще остается немалое количество футболистов, которые по тем или иным причинам отказываются прививаться, несмотря на давление своих клубов и властей.



Такие игроки стали мишенью для неизвестных лиц, которые за 1,000 фунтов предлагают приобрести поддельные сертификаты о вакцинации в электронном виде.



В данный момент неясно, купил ли кто-нибудь из футболистов фейковый сертификат, однако сразу четыре клуба Премьер-Лиги подтвердили изданию Daily Mail, что такая ситуация имеет место.