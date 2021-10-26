Звездам Премьер-Лиги предлагают поддельные сертификаты о вакцинации за 1,000 фунтов
Звездам Премьер-Лиги поступают предложения приобрести поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.
Согласно последнему отчету Премьер-Лиги, 68 процентов игроков дивизиона полностью прошли вакцинацию от коронавируса, тогда как 81 процент получил минимум один укол.
Все еще остается немалое количество футболистов, которые по тем или иным причинам отказываются прививаться, несмотря на давление своих клубов и властей.
Такие игроки стали мишенью для неизвестных лиц, которые за 1,000 фунтов предлагают приобрести поддельные сертификаты о вакцинации в электронном виде.
В данный момент неясно, купил ли кто-нибудь из футболистов фейковый сертификат, однако сразу четыре клуба Премьер-Лиги подтвердили изданию Daily Mail, что такая ситуация имеет место.
26.10.2021 11:00
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Последние комментарии:
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров
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Сразу видно, нет связей в московских поликлиниках) добрая половина моих знакомых делала это за 3-10к только рублей)
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мда уж.... у нас за 30 долларов можно спокойно приобрести паспорт вакцинации
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Дорого однако
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всегда найдутся добрые люди, которые предложат годный вариант за копейки. На этом держится мир.
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