Звездам Премьер-Лиги предлагают поддельные сертификаты о вакцинации за 1,000 фунтов

Вакцина от COVID-19 Звездам Премьер-Лиги поступают предложения приобрести поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Согласно последнему отчету Премьер-Лиги, 68 процентов игроков дивизиона полностью прошли вакцинацию от коронавируса, тогда как 81 процент получил минимум один укол.

Все еще остается немалое количество футболистов, которые по тем или иным причинам отказываются прививаться, несмотря на давление своих клубов и властей.

Такие игроки стали мишенью для неизвестных лиц, которые за 1,000 фунтов предлагают приобрести поддельные сертификаты о вакцинации в электронном виде.

В данный момент неясно, купил ли кто-нибудь из футболистов фейковый сертификат, однако сразу четыре клуба Премьер-Лиги подтвердили изданию Daily Mail, что такая ситуация имеет место.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 26.10.2021 11:29 # vyrentz
    Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров

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  2. gerrard08 26.10.2021 11:12 # gerrard08
    Сразу видно, нет связей в московских поликлиниках) добрая половина моих знакомых делала это за 3-10к только рублей)

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  3. algambra 26.10.2021 11:10 # algambra
    мда уж.... у нас за 30 долларов можно спокойно приобрести паспорт вакцинации

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  4. chebrec 26.10.2021 11:01 # chebrec
    Дорого однако

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  5. jokerz 26.10.2021 11:00 # jokerz
    всегда найдутся добрые люди, которые предложат годный вариант за копейки. На этом держится мир.

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