Мерфи советует Сульшеру принять свой ограниченный уровень

Оле Гуннар Сульшер Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Данни Мефи считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер должен осознать свой ограниченный уровень.

Сульшер оказался под колоссальным давлением после домашнего поражения 0:5 от "Ливерпуля" в воскресенье. Согласно слухам, Оле Гуннар может быть уволен со дня на день.

Мерфи убежден, что Сульшер просто недостаточно хорош, чтобы тренировать "Юнайтед" и чтобы соперничать с такими акулами, как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Томас Тухель.

"Думаю, порой ты просто должен принять свой уровень".

"Конечно, ты пытаешься и делаешь все возможное. Это немного похоже на то, когда ты игрок. Когда ты играешь, то стараешься стать лучшим игроком в мире, стараешься стать лучшим на своей позиции".

"Ты достигаешь определенного уровня, и ты своего рода миришься с тем, чего достиг. Ты знаешь свои сильные стороны и слабые стороны".

"У Оле были хорошие матчи, и пару раз его тактический план позволял победить "Манчестер Сити". У них были хорошие моменты вроде победы над ПСЖ, но в конце концов он не способен конкурировать с тренерами, которым противостоит".

"Это слегка напоминает меня, когда я был игроком и противостоял Джеррарду и Виейра каждую неделю. Я буду стараться изо всех сил, и в редкий день я превзойду их, но гораздо чаще они будут доминировать против меня, потому что они просто лучше", — сообщил Мерфи talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Мерфи, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1975

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 26.10.2021 11:32 # chelsiukpro
    Купите ему курсы тренера на повышение класса лицензий и всё! Походу stage 1 только потому и на большее не способен...

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  2. jokerz 26.10.2021 10:57 # jokerz
    Это вскукарекнул очередной середняк, который из трофеев только хуй сосал. Понятно.

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  3. iamwin1 26.10.2021 10:38 # iamwin1
    Михуйло опять проебуйло... в какой вселенной он в Сити был ?

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  4. flamic 26.10.2021 10:37 # flamic
    Потому что они блять сильнее. (с)

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  5. true-manc 26.10.2021 10:20 # true-manc
    > Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Данни Мерфи

    чё???

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  6. ytka78 26.10.2021 10:18 # ytka78
    Хоть кто-то решил сказать правду про Олежку-рыбака ))

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  7. sayanara 26.10.2021 10:18 # sayanara
    Даже вротета умнее его будет

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