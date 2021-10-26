Мерфи советует Сульшеру принять свой ограниченный уровень

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Данни Мефи считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер должен осознать свой ограниченный уровень.

Сульшер оказался под колоссальным давлением после домашнего поражения 0:5 от "Ливерпуля" в воскресенье. Согласно слухам, Оле Гуннар может быть уволен со дня на день.



Мерфи убежден, что Сульшер просто недостаточно хорош, чтобы тренировать "Юнайтед" и чтобы соперничать с такими акулами, как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Томас Тухель.



"Думаю, порой ты просто должен принять свой уровень".



"Конечно, ты пытаешься и делаешь все возможное. Это немного похоже на то, когда ты игрок. Когда ты играешь, то стараешься стать лучшим игроком в мире, стараешься стать лучшим на своей позиции".



"Ты достигаешь определенного уровня, и ты своего рода миришься с тем, чего достиг. Ты знаешь свои сильные стороны и слабые стороны".



"У Оле были хорошие матчи, и пару раз его тактический план позволял победить "Манчестер Сити". У них были хорошие моменты вроде победы над ПСЖ, но в конце концов он не способен конкурировать с тренерами, которым противостоит".



"Это слегка напоминает меня, когда я был игроком и противостоял Джеррарду и Виейра каждую неделю. Я буду стараться изо всех сил, и в редкий день я превзойду их, но гораздо чаще они будут доминировать против меня, потому что они просто лучше", — сообщил Мерфи talkSPORT.