Мерфи советует Сульшеру принять свой ограниченный уровень
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Данни Мефи считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер должен осознать свой ограниченный уровень.
Сульшер оказался под колоссальным давлением после домашнего поражения 0:5 от "Ливерпуля" в воскресенье. Согласно слухам, Оле Гуннар может быть уволен со дня на день.
Мерфи убежден, что Сульшер просто недостаточно хорош, чтобы тренировать "Юнайтед" и чтобы соперничать с такими акулами, как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Томас Тухель.
"Думаю, порой ты просто должен принять свой уровень".
"Конечно, ты пытаешься и делаешь все возможное. Это немного похоже на то, когда ты игрок. Когда ты играешь, то стараешься стать лучшим игроком в мире, стараешься стать лучшим на своей позиции".
"Ты достигаешь определенного уровня, и ты своего рода миришься с тем, чего достиг. Ты знаешь свои сильные стороны и слабые стороны".
"У Оле были хорошие матчи, и пару раз его тактический план позволял победить "Манчестер Сити". У них были хорошие моменты вроде победы над ПСЖ, но в конце концов он не способен конкурировать с тренерами, которым противостоит".
"Это слегка напоминает меня, когда я был игроком и противостоял Джеррарду и Виейра каждую неделю. Я буду стараться изо всех сил, и в редкий день я превзойду их, но гораздо чаще они будут доминировать против меня, потому что они просто лучше", — сообщил Мерфи talkSPORT.
26.10.2021 10:00
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Купите ему курсы тренера на повышение класса лицензий и всё! Походу stage 1 только потому и на большее не способен...
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Это вскукарекнул очередной середняк, который из трофеев только хуй сосал. Понятно.
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Михуйло опять проебуйло... в какой вселенной он в Сити был ?
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Потому что они блять сильнее. (с)
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> Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Данни Мерфи
чё???
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Хоть кто-то решил сказать правду про Олежку-рыбака ))
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Даже вротета умнее его будет
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