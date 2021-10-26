Клубы Премьер-Лиги могут устроить бойкот "Ньюкаслу" на трансферном рынке

"Ньюкаслу", возможно, придется искать усиление состава за рубежом, если клубы Премьер-Лиги согласятся не вступать в переговоры с "сороками" насчет трансферов.

Продажа "Ньюкасла" богатейшим инвесторам из Саудовской Аравии вызвала большое негодование и даже страх среди других участников Премьер-Лиги.



На прошлой неделе 19 клубов высшего английского дивизиона договорились блокировать завышенные спонсорские контракты, которые теперь могут заключить "сороки" для обхода правил финансового фейр-плей.



Как стало известно Daily Mail, также отдельные клубы Премьер-Лиги лоббируют идею о том, чтобы устроить "Ньюкаслу", среди целей которого называются Джеймс Тарковски из "Бернли", Конор Коуди из "Вулверхэмптона", Харри Уинкс из "Тоттенхэма", Донни Ван де Бек из "Манчестер Юнайтед" и Тимо Вернер из "Челси", бойкот на трансферном рынке.



Если клубы Премьер-Лиги откажутся вести дела с "Ньюкаслом", то "сорокам" придется искать усиление в зарубежных лигах.



Инициаторы этого бойкота считают, что так они смогут приблизить "Ньюкасл" к вылету в Чемпионшип по итогам этого сезона.