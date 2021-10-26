Клубы Премьер-Лиги могут устроить бойкот "Ньюкаслу" на трансферном рынке

Новые владельцы Ньюкасла "Ньюкаслу", возможно, придется искать усиление состава за рубежом, если клубы Премьер-Лиги согласятся не вступать в переговоры с "сороками" насчет трансферов.

Продажа "Ньюкасла" богатейшим инвесторам из Саудовской Аравии вызвала большое негодование и даже страх среди других участников Премьер-Лиги.

На прошлой неделе 19 клубов высшего английского дивизиона договорились блокировать завышенные спонсорские контракты, которые теперь могут заключить "сороки" для обхода правил финансового фейр-плей.

Как стало известно Daily Mail, также отдельные клубы Премьер-Лиги лоббируют идею о том, чтобы устроить "Ньюкаслу", среди целей которого называются Джеймс Тарковски из "Бернли", Конор Коуди из "Вулверхэмптона", Харри Уинкс из "Тоттенхэма", Донни Ван де Бек из "Манчестер Юнайтед" и Тимо Вернер из "Челси", бойкот на трансферном рынке.

Если клубы Премьер-Лиги откажутся вести дела с "Ньюкаслом", то "сорокам" придется искать усиление в зарубежных лигах.

Инициаторы этого бойкота считают, что так они смогут приблизить "Ньюкасл" к вылету в Чемпионшип по итогам этого сезона.


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 26.10.2021 09:29 # gerrard08
    Какие-то школьные движения. Уже если пытаетесь как то повлиять, то надо лоббировать ффп внутри лиги.

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  2. andrew-sg8 26.10.2021 09:28 # andrew-sg8
    Не могут смириться, что у кого-то оказалось больше бабла, чем у них всех вместе взятых) Вот долбо*бы!

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  3. sausage 26.10.2021 09:27 # sausage
    Они там в край ёбнулись что ли? Мало того, что у многих самих нос в пуху в плане спонсорских контрактов, у того же Эвертона например, так они ещё в какой-то сговор вступают, явно нарушая рамки честной конкуренции.

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  4. superglor 26.10.2021 09:21 # superglor
    Бойкот, лол. Какому-нибудь Вротфорду предложат 100 лямов за их игрока - они тут же забудут про весь бойкот да еще и вдогонку жопу полижу и скажут приходите еще рады вас видеть.

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  5. vals1702 26.10.2021 09:09 # vals1702
    debily

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  6. slash-lfc 26.10.2021 09:02 # slash-lfc
    Ору с кончалыг. Че они бойкоты не устраивали, когда Доширакси и Сити покупались. Тупо уе6ки

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