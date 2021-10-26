Ван де Бек сменил агента в преддверии января

Донни Ван де Бек Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек сменил агента в преддверии зимнего трансферного окна.

Второй сезон Ван де Бека на "Олд Траффорд" складывается едва ли не еще более разочаровывающим образом, нежели первый.

В девяти первых матчах Премьер-Лиги Донни сыграл только пять минут, и такая ситуация совершенно не устраивает 24-летнего голландца.

Ван де Бек порывался покинуть "Юнайтед" еще минувшим летом, однако агент Гвидо Альберс не смог устроить переход Донни в "Эвертон".

Как утверждает Voetbal International, с недавних пор интересы Ван де Бека представляет уже не Альберс, а Али Дурсун, чья приоритетная задача — вызволить Донни из "Юнайтед" в январе.

Добавим, в последние недели экс-игрока "Аякса" сватали в "Ньюкасл" и "Барселону".


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 26.10.2021 09:31 # superglor
    Пук Кек Срек.

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  2. gerrard08 26.10.2021 09:16 # gerrard08
    Уже бы подождал смены тренера и поговорил бы с новым тренером.

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  3. drogba11cool 26.10.2021 08:44 # drogba11cool
    В Челси можно попробовать.

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  4. vyrentz 26.10.2021 08:20 # vyrentz
    уже есть смысл подождать

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