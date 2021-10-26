Ван де Бек сменил агента в преддверии января
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек сменил агента в преддверии зимнего трансферного окна.
Второй сезон Ван де Бека на "Олд Траффорд" складывается едва ли не еще более разочаровывающим образом, нежели первый.
В девяти первых матчах Премьер-Лиги Донни сыграл только пять минут, и такая ситуация совершенно не устраивает 24-летнего голландца.
Ван де Бек порывался покинуть "Юнайтед" еще минувшим летом, однако агент Гвидо Альберс не смог устроить переход Донни в "Эвертон".
Как утверждает Voetbal International, с недавних пор интересы Ван де Бека представляет уже не Альберс, а Али Дурсун, чья приоритетная задача — вызволить Донни из "Юнайтед" в январе.
Добавим, в последние недели экс-игрока "Аякса" сватали в "Ньюкасл" и "Барселону".
26.10.2021 08:00
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Пук Кек Срек.
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Уже бы подождал смены тренера и поговорил бы с новым тренером.
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В Челси можно попробовать.
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уже есть смысл подождать
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