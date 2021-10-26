Ван де Бек сменил агента в преддверии января

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек сменил агента в преддверии зимнего трансферного окна.

Второй сезон Ван де Бека на "Олд Траффорд" складывается едва ли не еще более разочаровывающим образом, нежели первый.



В девяти первых матчах Премьер-Лиги Донни сыграл только пять минут, и такая ситуация совершенно не устраивает 24-летнего голландца.



Ван де Бек порывался покинуть "Юнайтед" еще минувшим летом, однако агент Гвидо Альберс не смог устроить переход Донни в "Эвертон".



Как утверждает Voetbal International, с недавних пор интересы Ван де Бека представляет уже не Альберс, а Али Дурсун, чья приоритетная задача — вызволить Донни из "Юнайтед" в январе.



Добавим, в последние недели экс-игрока "Аякса" сватали в "Ньюкасл" и "Барселону".