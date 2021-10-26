Галлахер объяснил, что спасло Роналду от удаления

Бывший рефери Премьер-Лиги Дермотт Галлахер назвал две вещи, которые спасли нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду от удаления в матче против "Ливерпуля".

Заключительные полчаса воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" "Юнайтед" проводил вдесятером после удаления Поля Погба.



Однако "красные дьяволы" могли остаться в меньшинстве еще в концовке первого тайма, когда Роналду чересчур агрессивно сыграл против полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса.



Однако Галлахер указывает на то, что Криштиану все-таки пытался сыграть в мяч, а 20-летний Джонс повел себя по-мужски и не стал кататься по газону, изображая боль.



"Роналду повезло, что там был мяч. Это спасло его от красной карточки".



"Ему также помогло то, что он остановился, когда пнул соперника. Это был не самый мудрый поступок, и он переусердствовал с применением физической силы, но тот факт, что там был мяч, сослужил ему хорошую службу".



"В конце концов желтая карточка была правильным решением. Сложно сказать, могло ли быть по-другому, если бы Джонс стал кататься по газону, но он этого не сделал, и это очень хорошо, очень профессионально", — сообщил Галлахер Sky Sports.

