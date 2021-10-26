Вудворд может задержаться в "Юнайтед"

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд может задержаться на своем посту до апреля следующего года.

Напомним, "Юнайтед" анонсировал расставание с Вудвордом в апреле — одновременно с выходом из проекта Европейской Суперлиги.



Предполагалось, что Вудворд покинет "Олд Траффорд" в конце этого календарного года, однако ESPN стало известно, что Эд может задержаться, чтобы произвести очередное тренерское назначение.



Именно Вудворд назначал Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо, а также Оле Гуннара Сульшера, большим поклонником которого он является, но который стремительно теряет доверие фанатов и своих игроков.



Решение о дальнейшей судьбе Сульшера может быть принято в ближайшие дни, и тогда на плечи Вудворда ляжет бремя по определению нового рулевого.