Вудворд может задержаться в "Юнайтед"
Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд может задержаться на своем посту до апреля следующего года.
Напомним, "Юнайтед" анонсировал расставание с Вудвордом в апреле — одновременно с выходом из проекта Европейской Суперлиги.
Предполагалось, что Вудворд покинет "Олд Траффорд" в конце этого календарного года, однако ESPN стало известно, что Эд может задержаться, чтобы произвести очередное тренерское назначение.
Именно Вудворд назначал Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо, а также Оле Гуннара Сульшера, большим поклонником которого он является, но который стремительно теряет доверие фанатов и своих игроков.
Решение о дальнейшей судьбе Сульшера может быть принято в ближайшие дни, и тогда на плечи Вудворда ляжет бремя по определению нового рулевого.
26.10.2021 06:00
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Бардак в бизнес проекте. Вудворд сделал уже 3 неудачных назначения, какая вероятность 4 неудачи, высокая. Сначала его нужно поменять, а потом и тренера, чтобы было с кого спрашивать.
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