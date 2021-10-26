Артета: "У Обамеянга пошла игра"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета чувствует, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг нащупал свою игру и теперь исполняет другую роль в команде.

Прошлый сезон сложился неважно для Обамеянга, чей затяжной спад связывали с подписанием нового роскошного контракта.



Однако Пьер-Эмерик хорошо начал новый сезон, забив уже четыре гола в Премьер-Лиге и сделав хет-трик в Кубке Лиги. Артета доволен не только результативностью 32-летнего габонца, но и его лидерскими качествами.



"На мой взгляд, у него пошла игра. Это следствие того, что он осознал свою новую роль, которая заключается не только в забитых голах".



"То, что он делал в этой команде и этом клубе два-три года назад, уже недостаточно. Он должен был сделать шаг вперед".



"Я бы сказал тоже само про Лаку (Лакасетта). Посмотрите, что он транслирует на поле — не только своими действиями или игрой. На мой взгляд, это очень, очень важно".



"Они подают пример не только на поле, но и на тренировках. Их роль, которая у них была три года назад, теперь изменилась", — цитирует Артету Daily Mail.