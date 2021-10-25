Шоу: "Против нас слишком легко играть"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу чувствует, что "красные дьяволы" стали слишком удобным соперником для других команд, а поражение вроде 0:5 от "Ливерпуля" назревало.

В воскресенье "Юнайтед" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до четырех матчей, позорно уступив "Ливерпулю" в домашних стенах.



По словам Шоу, у "дьяволов" было предчувствие, что однажды они поплатятся за свою неважную игру, потому что даже в победных матчах их футбол оставлял желать лучшего.



"Думаю, прежде всего мы должны взглянуть на себя в зеркало. Правильно ли мы все делаем? Правильно ли мы готовимся к матчам?"



"Конечно, у нас есть тактика, и тренер говорит нам, какую игру он хочет видеть, но мне кажется, что временами против нас слишком легко играть".



"Если вы посмотрите, например, на первый гол, то ты просто не можешь позволять сопернику выходить на ворота втроем в первые пять минут. Нам нужно быть компактнее, нам нужно быть лучше, и мы знаем это".



"Думаю, также мы можем сказать, что этот результат, наверное, назревал. Даже в тех последних матчах, которые мы выиграли, мы были не на высоте, и мы знаем это".



"У нас было это ощущение внутри. Теперь нам нужно осмыслить это поражение и двигаться дальше, потому что это больно", — сообщил Шоу Stadium Astro.