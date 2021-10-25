Зидан не заинтересован в работе с "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед".
Учитывая шаткую позицию нынешнего наставника "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, пресса задается вопросом о том, кто может заменить норвежского специалиста прямо сейчас.
Одним из очевидных кандидатов на замену Сульшеру видится Зидан, который покинул "Реал" в конце прошлого сезона.
Однако Mundo Deportivo утверждает, что Зинедин не собирается спешить с возвращением в футбол и в данный момент заинтересован только в двух работах: с ПСЖ и со сборной Франции.
49-летний француз готов терпеливо ждать, пока Маурисио Почеттино или Дидье Дешам освободит ему свое место, а "Юнайтед" придется поискать кого-то другого.
25.10.2021 22:00
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Там Стив Брюс уволен из Ньюкасла недавно. Тоже бывший игрок МЮ. Берите не раздумывая! :))
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