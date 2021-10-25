Кристенсен не может договориться с "Челси" о новом контракте

Переговоры защитника Андреаса Кристенсена с "Челси" о новом контракте зашли в тупик.

Как и у одноклубника Антонио Рюдигера, контракт Кристенсена истекает в конце этого сезона. Оба защитника "синих" смогут свободно общаться с зарубежными клубами, начиная с 1 января.



И хотя "Челси" хочет сохранить Андреаса, а тот надеется остаться в Лондоне, в данный момент у сторон существуют существенные разногласия.



По информации Goal, переговоры о новой сделке находятся на паузе уже два месяца. Приняв последнее предложение клуба о продлении сотрудничества, 25-летний датчанина остался бы одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля.



В данный момент у Кристенсена, полностью сыгравшего шесть из девяти матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, появилось ощущение, что его недостаточно ценят на "Стэмфорд Бридж".