Кристенсен не может договориться с "Челси" о новом контракте

Андреас Кристенсен Переговоры защитника Андреаса Кристенсена с "Челси" о новом контракте зашли в тупик.

Как и у одноклубника Антонио Рюдигера, контракт Кристенсена истекает в конце этого сезона. Оба защитника "синих" смогут свободно общаться с зарубежными клубами, начиная с 1 января.

И хотя "Челси" хочет сохранить Андреаса, а тот надеется остаться в Лондоне, в данный момент у сторон существуют существенные разногласия.

По информации Goal, переговоры о новой сделке находятся на паузе уже два месяца. Приняв последнее предложение клуба о продлении сотрудничества, 25-летний датчанина остался бы одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля.

В данный момент у Кристенсена, полностью сыгравшего шесть из девяти матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, появилось ощущение, что его недостаточно ценят на "Стэмфорд Бридж".


Метки контракты, Кристенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 786

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scrim 25.10.2021 21:13 # scrim
    Сафонов заплати ему на 30% меньше чем Рюди и закроем вопрос

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: