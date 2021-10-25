Скоулз: "Юнайтед" ничуть не будет скучать по Погба, если тот уйдет"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз уверен, что уход полузащитника Поля Погба не стал бы проблемой для "красных дьяволов".

Накануне Погба схлопотал прямую красную карточку спустя всего 15 минут после своего появления на замену против "Ливерпуля". Таким образом, Поль будет дисквалифицирован на три матча, включая выезд к "Тоттенхэму" и дерби с "Манчестер Сити".



При этом контракт Погба по-прежнему истекает в конце сезона, и Скоулз не расстроится, если 28-летний француз больше никогда не сыграет за "Юнайтед".



"В последние пару лет от него только вред. Каждый знает его талант, каждый доверяет ему, каждый тренер доверяет ему и позволяет быть собой".



"Но он наводит суету, не продлевая свой контракт и практически шантажируя клуб. А затем он выходит и вытворяет нечто такое".



"Не поймите меня неправильно, это не вина Оле (Гуннара Сульшера), но поступок Погба лишь подводит итог игре "Юнайтед" сегодня".



"Слушайте, возможно, он больше никогда не сыграет за клуб. Но если так, думаю, они ничуть не будут скучать по нему".



"Он имел множественное количество шансов. Он продолжает говорить, что ему не хватает стабильности, но это лишь недостаток дисциплины, а также неуважение к своему тренеру и своим партнерам по команде, как сегодня", — цитирует Скоулза Daily Mail.