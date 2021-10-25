Полиция не увидела оскорблений в баннере фанатов "Пэлас"

Полиция не обнаружила оскорбительного подтекста в баннере, который вывесили фанаты "Кристал Пэлас" на матче против "Ньюкасла" (1:1).

Напомним, в столичную полицию поступила жалоба на поводу оскорбительного баннера после субботнего матча Премьер-Лиги на "Селхерст Парк".



Ответственность за этот баннер, который высмеивает стандартную процедуру Премьер-Лиги по проверке потенциального покупателя клуба, взяло на себя объединение болельщиков "Пэлас" Holmesdale Fanatics.



Однако сегодня было объявлено, что офицеры полиции не обнаружили никаких правонарушений, поэтому никаких мер в отношении фанатов принято не будет.



