"Юнайтед" может уволить Сульшера до выезда к "Тоттенхэму"

"Манчестер Юнайтед" размышляет насчет увольнения своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера и может пойти на этот шаг до матча против "Тоттенхэма в ближайшую субботу.

За последнее время боссы "Юнайтед" неоднократно выражали доверие Сульшеру, однако унизительное поражение 0:5 от "Ливерпуля" накануне поколебало даже их позицию, не говоря о фанатах.



ESPN и The Guardian в один голос утверждают, что теряют веру в Сульшера и игроки "Юнайтед", а атмосфера в раздевалке становится почти такой же токсичной, как перед уходом Жозе Моуриньо.



Значительное количество членов команды испытывает раздражение от неспособности Сульшера наладить игру в обороне и его фаворитизма в отношении отдельных игроков, тогда как футболисты вроде Джесси Лингарда и Донни Ван де Бека, напротив, своих шансов не получают.



Также известно, что управляющий директор "Юнайтед" Ричард Арнольд отменил все запланированные встречи, чтобы провести срочное совещание с совладельцем клуба Джоэлом Глэйзером о сложившейся ситуации.



По информации Manchester Evening News, существует немалая вероятность, что "красные дьяволы", проигравшие пять из девяти последних матчей, решатся изгнать Сульшера немедленно.



В данный момент находящиеся без работы Антонио Конте и Зинедин Зидан выглядят очевидными фаворитами на замену Оле Гуннару.