Ближайшие три матча определят судьбу Сульшера
Ближайшие три матча могут определить дальнейшую судьбу главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера.
Накануне подопечные Сульшера потерпели унизительное домашнее поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:5 в рамках Премьер-Лиги.
Также в воскресенье для Оле Гуннара прозвучал очень тревожный звоночек: фанаты пока массово не требуют увольнения своей легенды, но вскоре после пятого гола "Ливерпуля" и удаления Поля Погба потянулись на выход с "Олд Траффорд".
Если от Сульшера окончательно отвернутся фанаты, боссам клуба не останется ничего другого, кроме как вмешаться, и Daily Mirror считает, что это может произойти очень скоро.
Уже в ближайшую субботу "Юнайтед" ожидает другой большой матч — выезд к "Тоттенхэму". Спустя три дня "красные дьяволы" нанесут ответный визит "Аталанте" в Лиге Чемпионов, а 6 ноября сыграют дерби с "Манчестер Сити" на "Олд Траффорд".
После этих трех матчей последует заключительный в 2021 году международный перерыв, во время которого Сульшер узнает, позволят ли ему доработать сезон.
25.10.2021 16:00
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Ждём победы над шпорами. Иначе уволят.
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