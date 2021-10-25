Семь вещей, что мы узнали в 9-м туре

"Челси" крушит "Норвич", "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед", а "Вест Хэм" врывается в топ-4. 9-й тур Премьер-Лиги подарил обилие результативных матчей, и самое время подвести итоги.





"Арсенал" взял реванш у "Виллы"



В прошлом сезоне "канониры" дважды проиграли команде Дина Смита, при этом на своем поле уступив со счетом 0:3. "Астон Вилла" может быть неудобным соперником для любого, но на этот раз "Арсенал" разобрался с бирмингемцами очень просто. Убедительное выступление команды Микеля Артеты совпала с худшей игрой "Виллы" за долгое время.



Так точно было в первом тайме, когда гости показали несвойственную им пассивность, а "Арсенал" забил два мяча. Несмотря на пробуждение соперника во втором тайме, гол превосходного Эмиля Смита-Роу лишил "Виллу" надежд в этом поединке. Поздний удар Джейкоба Рэмси позволил избежать разгрома, но для Смита и его игроков матч стал настоящим разочарованием на фоне и так нестабильных результатов.



Беспроигрышная же серия "Арсенала" продлилась до пяти матчей, но впервые за несколько лет лондонцы при этом победили и показали хороший футбол.



"Норвичу" придется уволить Фарке



У тренера "канареек" за годы сформировалось глубокое доверие с руководством клуба. Даниэль Фарке остался в команде после того, как "Норвич" вылетел в позапрошлом сезоне, заняв последнее место и проиграв 10 матчей на финише. Это себя оправдало: после вылета команда снова выиграла Чемпионшип и вернулась в Премьер-Лигу.



"Норвич" в обоих случаях выходил первым, но выступал значительно хуже других новичков в элите. Команда не извлекла уроков из прошлой истории, а стала только хуже. На этот раз Фарке получил средства на усиление состава, но усилением приобретение большего количества посредственных игроков не выглядит. Половина нынешнего состава "Норвича"в Чемпионшипе за команду не играла, но никакого опыта и класса эти игроки команде не добавили.



С "Челси" "канарейки" пропустили семь мячей безропотно, спокойно принимая свой уровень. После девяти матчей они имеют только два очка и два забитых гола, пропустив уже 23. Какими бы ни были отношения клуба с Даниэлем Фарке, но его придется уволить: "Норвич" идет не просто к вылету, а к своему худшему сезону в истории на уровне Премьер-Лиги.



Уход Брюса не дал мгновенного результата



Ожидаемо Стив Брюс покинул должность менеджера "Ньюкасла" в мид-уик, а роль исполняющего обязанности получил его помощник Грэм Джонс. Джонса в прошлом сезоне забрали из "Борнмута" помогать менеджеру. Он не был человеком Брюса в клубе, но шансов занять его место на постоянной основе у него мало. Опыт Джонса в роли главного тренера "Лутона" был неудачным, а в первой игре "Ньюкасла" под его руководством команда выглядела все так же плохо.



Играть с "Кристал Пэлас" сейчас непросто, но 21 процент владения мячом — мало даже по меркам команды Брюса. "Ньюкаслу" повезло с тем, что "орлы" не могут воплотить свое игровое преимущество в результат, коллекционируя ничьи. Повезло с тем, что в их составе есть Каллум Уилсон, который на гол Бентеке ответил эффектным ударом через себя. Был еще один гол Бентеке, отмененный после использования VAR, и по итогу "Ньюкасл" взял на "Селхерст Парк" очко.



Результат неплохой, но по выступлению нельзя было сказать, что один только уход Брюса перевернет игру команды.



"Уотфорд" шокирует "Гудисон Парк"



Клаудио Раньери обычно выглядит оптимистом. Но даже он не мог подумать, что, пропустив пять в первой игре, его команда забьет столько же во втором матче. "Эвертон" в этом сезоне выиграл дома три из четырех матчей и вел в игре с "Уотфордом" до 78-й минуты.



У Рафы Бенитеса не было объяснения случившемуся. Да, его команда плохо сыграла по результату, но она не просто уступила, а пропустила четыре за такой короткий промежуток времени. О том, что Джошуа Кинг в прошлом сезоне выступал за "Эвертон", на "Гудисон Парк" могли и не вспомнить. А вот для норвежца недоверие со стороны Карло Анчелотти тогда стало мотивацией сейчас. Кинг превзошел свои самые смелые ожидания и забил трижды. Он, Деннис, Эрнандес и Куцка в концовке поединка разрывали оборону "Эвертона", и не было похоже на то, что эта команда переживает за свое место в Премьер-Лиге.



"Уотфорд" получил очень много за раз, и дальше команде Раньери должно быть сложнее. Сложнее будет и Рафе Бенитесу. Результаты ухудшились, и самое время болельщикам вспомнить о том, что испанец раньше тренировал "Ливерпуль".



"Брайтон" разочаровал с "Сити"



После мощного старта сезона команда Грэма Поттера в последние недели сбавила обороты. "Брайтон" трижды сыграл вничью, и в двух случаях — против "Кристал Пэлас" и "Норвича" — мог быть доволен таким исходом. Отсутствие основного центрхава Ива Биссума играло свою роль, но сам Поттер приучил к тому, что его команда не слишком зависит от персоналий. Недостаток индивидуального класса на фоне топовых соперников не мешал "Брайтону" в прошлом сезоне огорчить нескольких из них, показав при этом очень солидный футбол.



Потому ожидания от игры с "Манчестер Сити" были высокими. В мае "Брайтон" дома одержал волевую победу над чемпионами, уступая 0:2. В матче первого круга "чайки" проиграли на выезде минимально, но при этом создали "Сити" очень много проблем. На этот раз ничего подобного не было. "Горожане" очень быстро разобрали соперника, и гол Гюндогана с дублем Фодена решили исход встречи до перерыва.

Да, во втором тайме "Брайтон" проснулся. Поттер изменил схему игры команды, освежил ее появлением новых футболистов, но было уже поздно. "Ман Сити" забрал домой три очка и забил четыре мяча команде, которая до этого пропустила только пять в восьми играх. "Брайтон" идет на пятом месте, но тенденции последних недель не в пользу команды Поттера.



"Вест Хэм" возвращается в четверку



В прошлом сезоне "Вест Хэму" удалось впервые за 13 лет финишировать выше "Тоттенхэма", также взяв четыре очка в матчах с соседом. Новая победа команды Дэвида Мойеса выглядела уже закономерностью: в противостоянии более-менее равных соперников сильнее оказался тот, у кого было больше уверенности в себе.



По первом тайму игра могла повернуться в пользу "Тоттенхэма", но буквально с первых минут встречи было ясно, кто будет вести танец. Обеим командам не хватало реализации до перерыва, а после "Вест Хэм" держал соперника далеко от своих ворот и нанес единственный точный удар в матче. Мичейл Антонио символично опередил Харри Кейна после подачи углового и принес команде Мойеса очередные три очка.



"Вест Хэм" не просто возвращается в четверку. Параллельно лондонская команда имеет три победы в трех матчах Лиги Европы и категорически не хочет быть середняком, которому "не хватает глубины состава".



"Ливерпуль" унижает "Юнайтед"



Камбэк команды Оле Гуннара Сульшера в матче с "Аталантой" прервал серию неудач, но "Манчестер Юнайтед" через несколько дней вернули в атмосферу безнадеги. Проигрывать "Ливерпулю" дома было нежелательно, проигрывать так — непозволительно. Год назад "красные дьяволы" уступали на своем поле "Тоттенхэму" со счетом 1:6, но повторить что-то подобное на фоне возросших ожиданий (и с принципиальным соперником) — это еще хуже.



Мохамед Салах был невероятен, "Ливерпуль" держал марку в целом, но разбирать всерьез это унижение не имеет смысла. Команде Юргена Клоппа было так же просто, как и "Челси" в субботу с "Норвичем". В составе "Юнайтед" при этом был Криштиану Роналду, но и его гол арбитры отменили. Поль Погба, выйдя для усиления игры, получил красную карточку. Харри Магуайр и Люк Шоу врезались друг в друга, и даже небольшие достоинства команды Сульшера себя не проявили. Играть на удержание, как это получалось раньше, команда смогла только при 0:5.



"Ливерпуль", как и "Тоттенхэм" год назад, при большом желании мог забивать больше. Разница между поражениями в том, что сейчас "Юнайтед" выбраться из этого состояния без кардинальных изменений не сможет.



Иван Громиков специально для FAPL.ru