"Лестер" обратился за разрешением на расширение "Кинг Пауэр"

Кинг Пауэр "Лестер" обратился за разрешением на расширение стадиона "Кинг Пауэр".

Еще в июле "Лестер" анонсировал планы увеличить вместимость своей арены на 8,000 зрителей — до 40,000.

С тех пор клуб не сидел сложа руки, а провел публичные слушания, получив "в высшей степени положительную" обратную связь от фанатов и местных жителей.

Также "лисы" выкупили участок землю, который вплотную прилегает к "Кинг Пауэр" и который ранее принадлежал энергетической компании EON.

А сейчас, сообщает The Independent, "Лестер" сделал сделал следующий шаг, обратившись за разрешением на строительство, к которому клуб надеется приступить в начале 2022 года.


Метки Кинг Пауэр, Лестер, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 625

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 25.10.2021 14:47 # hunter022
    Унитаз это стадион Тоттенхэма если смотреть сверху

    (ответить)

  2. dungeon-master 25.10.2021 14:31 # dungeon-master
    Лишь бы не строили унитаз как у шестьнольси

    (ответить)

  3. recyjoed 25.10.2021 14:04 # recyjoed
    Вот так вот. У нормального клуба всего лишь 32 тысячная арена, а у мс 55 тысячная...
    Непонятно зачем только?) Спиной стоять к полю?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: