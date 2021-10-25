"Лестер" обратился за разрешением на расширение "Кинг Пауэр"
"Лестер" обратился за разрешением на расширение стадиона "Кинг Пауэр".
Еще в июле "Лестер" анонсировал планы увеличить вместимость своей арены на 8,000 зрителей — до 40,000.
С тех пор клуб не сидел сложа руки, а провел публичные слушания, получив "в высшей степени положительную" обратную связь от фанатов и местных жителей.
Также "лисы" выкупили участок землю, который вплотную прилегает к "Кинг Пауэр" и который ранее принадлежал энергетической компании EON.
А сейчас, сообщает The Independent, "Лестер" сделал сделал следующий шаг, обратившись за разрешением на строительство, к которому клуб надеется приступить в начале 2022 года.
25.10.2021 14:00
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Последние комментарии:
Унитаз это стадион Тоттенхэма если смотреть сверху
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Лишь бы не строили унитаз как у шестьнольси
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Вот так вот. У нормального клуба всего лишь 32 тысячная арена, а у мс 55 тысячная...
Непонятно зачем только?) Спиной стоять к полю?)
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