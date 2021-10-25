Мойес "ожидает", что "Вест Хэм" будет в топ-4

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес ожидает, что в этом сезоне его команда будет сражаться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне "Вест Хэм" одержал победу 1:0 в дерби против "Тоттенхэма", благодаря чему обошел своих соседей и поднялся на четвертое место в таблице.



Выше "молотобойцев" находятся только претендующие на титул "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", однако Мойес не считают такую позицию случайной.



"Я хочу, чтобы мы были в топ-4, и я ожидаю, что мы там будем. У нас была пара матчей, когда мы теряли очки, играя достаточно хорошо для победы. Сегодня мы не слишком много владели мячом и не слишком хорошо играли, но это важно, что мы смогли одержать третью подряд победу. Это была хорошая неделя для нас", — сообщил Мойес Sky Sports.