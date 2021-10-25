Невилл уверен, что "Юнайтед" не уволит Сульшера раньше конца сезона

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что "красные дьяволы" не уволят своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера до окончания этого сезона.

После поражения 0:5 от "Ливерпуля" фанаты и медиа принялись с небывалой силой спекулировать насчет увольнения Сульшера. Однако Невилл думает, что наученный предыдущим опытом "Юнайтед" не будет паниковать и отложит решение до лета.



"Если бы это случилось сразу после окончания эпохи сэра Алекса Фергюсона, Оле оказался бы под огромным давлением сегодня вечером".



"Но я думаю, клуб не будет нервничать. Не думаю, что они планировали приглашать нового тренера в этом сезоне. Думаю, они оставят его до конца сезона. Фанаты и медиа будут настоятельно требовать увольнения Оле, и я могу их понять после этого матча. Это был чудовищно плохой день, и потребуется время, чтобы оправиться после такого".



"Однако я думаю, этот клуб гораздо стабильнее в плане управления. Думаю, сейчас подходящее время, чтобы выйти и объясниться перед фанатами, если они собираются сохранить доверие своему тренеру на следующие шесть или восемь месяцев, а я думаю, будет именно так".



"Они говорили, что верят в проект Оле, хотя и ожидают, что этот путь не будет ровным. Оле говорит, что они близки. Я не уверен насчет этого, потому что я смотрю на этих игроков, и "Юнайтед" совсем не так хорош, как некоторые другие команды. Я хочу видеть структурированную и организованную игу. Убежден, клуб стал стабильнее и не будет увольнять тренера, но им нужно вернуться в колею".



"Руководство не хочет потрясений после случившегося с Жозе Моуриньо и Луи Ван Галем. Они не будут снова приглашать наемника на пару сезонов. Жозе был лучшим тренером в мире, когда пришел сюда, и это не сработало. Антонио Конте доступен, но я бы не стал приглашать его. Не думаю, что он подходит. Я сам уволил тренера (в "Солфорде") в прошлом сезоне, и это было ошибкой. Я должен был дождаться окончания сезона, перевести дух и решить. Думаю, так "Манчестер Юнайтед" и поступит", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.