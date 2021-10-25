Скоулз оценил поражение "Юнайтед" 0:5 и удаление Погба
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз вынес вердикт насчет поражения своей бывшей команды от "Ливерпуля" и удаления полузащитника Поля Погба.
Напомним, Скоулз был чрезвычайно встревожен игрой "Юнайтед" в первом тайме победного матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" в прошлую среду.
В воскресенье Пол испытал похожие чувства, потому что "красные дьяволы" пропустили четыре гола уже к перерыву, а выпущенный на второй тайм спасать игру Погба схлопотал красную карточку, проведя на поле 15 минут.
"Сказать, что это разочарование, было бы совершенным преуменьшением".
"Ливерпуль" оказался слишком классной командой. Не думаю, что "Юнайтед" недостаточно старался. Думаю, тактически их игра была организована таким образом, что подобное могло случиться, и оно, к сожалению, случилось".
"Вышел Поль Погба, позволил сопернику забить, а затем схлопотал удаление за нелепый подкат, что лишь подводит итогу этому неутешительному дню для "Юнайтед", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.
25.10.2021 11:00
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Следующий коуч пригородной помойки)
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ждём с нетерпением когда очередной иксперт памойки с чёрной жопой слезет с бутылки и исполнит роль капитана очевидность. пердинанд ты хде? ньювел и скунс уже высказали свое никого не интересующее мнение.
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Скоулз также добавил, что у Челси самая плохая оборона, почему? потому что надо
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Самый переоцененный игрочишка своего поколения кукарекает о своем наследнике из следующего поколения - преемственность
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вот же рыжий негодяй, е6ет свою дочь. типичный скумер
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