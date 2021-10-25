Скоулз оценил поражение "Юнайтед" 0:5 и удаление Погба

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз вынес вердикт насчет поражения своей бывшей команды от "Ливерпуля" и удаления полузащитника Поля Погба.

Напомним, Скоулз был чрезвычайно встревожен игрой "Юнайтед" в первом тайме победного матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" в прошлую среду.



В воскресенье Пол испытал похожие чувства, потому что "красные дьяволы" пропустили четыре гола уже к перерыву, а выпущенный на второй тайм спасать игру Погба схлопотал красную карточку, проведя на поле 15 минут.



"Сказать, что это разочарование, было бы совершенным преуменьшением".



"Ливерпуль" оказался слишком классной командой. Не думаю, что "Юнайтед" недостаточно старался. Думаю, тактически их игра была организована таким образом, что подобное могло случиться, и оно, к сожалению, случилось".



"Вышел Поль Погба, позволил сопернику забить, а затем схлопотал удаление за нелепый подкат, что лишь подводит итогу этому неутешительному дню для "Юнайтед", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.