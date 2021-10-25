Клопп считает, что Роналду могли удалить
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вполне мог получить красную карточку в концовке первого тайма.
Незадолго до перерыва воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", Роналду, чья команда уступала к тому моменту уже три гола, обрушил свое разочарование на полузащитника гостей Кертиса Джонса.
Криштиану не только сбил с ног Джонса, но и затем ударил 20-летнего англичанина, когда тот уже лежал на газоне. После победы со счетом 0:5 Клопп рассказал, что об этом думает.
"Конечно, я это видел. Для меня это выглядело как удаление, но в конце матча мне сказали, что это не так, потому что он (Роналду) коснулся мяча".
"Я не хочу, чтобы Криштиану получал красную карточку. Меня убедили — или, по крайней мере, сказали, — что там все нормально", — цитирует Клоппа Manchester Evening News.
Young Curtis Jones body Ronaldo, the. This happened #ManUtd #ManchesterUnited #LFC #PremierLeague pic.twitter.com/K1FNTwccKg— 金 (@PipoBoyWonder) October 24, 2021
25.10.2021 10:00
Просмотров: 1367
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Последние комментарии:
24.10.2021 20:34 #
gameboy
там все удары в мяч были, полоумный
Источник: http://fapl.ru/posts/89134/?c=1#c7437290
Но...ведь...дырявый говорит все нормально было...
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Азара удалили за подобный инцидент, разница лишь в том, что там было вне поля, а тут в поле)
Азара удалили за подобный инцидент, разница лишь в том, что там было в Либерти, а тут в Траффорд )
Азара удалили за подобный инцидент, разница лишь в том, что там был в 2013 году, а тут есть VAR)
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сосалду обычный дырявый гей..позёр и сцыкун - всю злобу и бессилие выместил на лежачем игроке.. мразь и ничтожество. Показательно как он трусливо улепётывал когда Робетсон и Вирджил подбежали к нему..ссыкло инстаграмное. Его время вышло- надо уметь во время уходить. Пусть писдует в МЛС или в Китай чмо
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Азара удалили за подобный инцидент, разница лишь в том, что там был 17 летний пацан, а тут 20 летний мужик)
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Ван Дейк чуть не задавил кристину
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Подгорело в этом моменте знатно
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