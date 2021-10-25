Клопп считает, что Роналду могли удалить

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вполне мог получить красную карточку в концовке первого тайма.

Незадолго до перерыва воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", Роналду, чья команда уступала к тому моменту уже три гола, обрушил свое разочарование на полузащитника гостей Кертиса Джонса.



Криштиану не только сбил с ног Джонса, но и затем ударил 20-летнего англичанина, когда тот уже лежал на газоне. После победы со счетом 0:5 Клопп рассказал, что об этом думает.



"Конечно, я это видел. Для меня это выглядело как удаление, но в конце матча мне сказали, что это не так, потому что он (Роналду) коснулся мяча".



"Я не хочу, чтобы Криштиану получал красную карточку. Меня убедили — или, по крайней мере, сказали, — что там все нормально", — цитирует Клоппа Manchester Evening News.



