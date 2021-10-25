Клопп считает, что Роналду могли удалить

Криштиану Роналду и Кертис Джонс Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вполне мог получить красную карточку в концовке первого тайма.

Незадолго до перерыва воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", Роналду, чья команда уступала к тому моменту уже три гола, обрушил свое разочарование на полузащитника гостей Кертиса Джонса.

Криштиану не только сбил с ног Джонса, но и затем ударил 20-летнего англичанина, когда тот уже лежал на газоне. После победы со счетом 0:5 Клопп рассказал, что об этом думает.

"Конечно, я это видел. Для меня это выглядело как удаление, но в конце матча мне сказали, что это не так, потому что он (Роналду) коснулся мяча".

"Я не хочу, чтобы Криштиану получал красную карточку. Меня убедили — или, по крайней мере, сказали, — что там все нормально", — цитирует Клоппа Manchester Evening News.



Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1367

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  1. fanstevengerrard 25.10.2021 10:51 # fanstevengerrard
    24.10.2021 20:34 #
    gameboy

    там все удары в мяч были, полоумный

    Источник: http://fapl.ru/posts/89134/?c=1#c7437290

    Но...ведь...дырявый говорит все нормально было...

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  2. nurbolat 25.10.2021 10:42 # nurbolat
    Азара удалили за подобный инцидент, разница лишь в том, что там было вне поля, а тут в поле)

    Азара удалили за подобный инцидент, разница лишь в том, что там было в Либерти, а тут в Траффорд )

    Азара удалили за подобный инцидент, разница лишь в том, что там был в 2013 году, а тут есть VAR)

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  3. frisby 25.10.2021 10:12 # frisby
    сосалду обычный дырявый гей..позёр и сцыкун - всю злобу и бессилие выместил на лежачем игроке.. мразь и ничтожество. Показательно как он трусливо улепётывал когда Робетсон и Вирджил подбежали к нему..ссыкло инстаграмное. Его время вышло- надо уметь во время уходить. Пусть писдует в МЛС или в Китай чмо

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  4. algambra 25.10.2021 10:10 # algambra
    Азара удалили за подобный инцидент, разница лишь в том, что там был 17 летний пацан, а тут 20 летний мужик)

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  5. recyjoed 25.10.2021 10:01 # recyjoed
    Ван Дейк чуть не задавил кристину

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  6. tursa 25.10.2021 10:01 # tursa
    Подгорело в этом моменте знатно

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