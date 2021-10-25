Каррагер: "Юнайтед" нужен тренер лучше"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Юнайтед" нужен тренер лучше, нежели Оле Гуннар Сульшер.

Домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля" накануне до предела сгустило тучи над Сульшером, с которым Каррагер в предыдущие дни обменивался колкими высказываниями.



Каррагер убежден, что Оле Гуннар вовсе не так плох, но если "Юнайтед" хочет сделать шаг вперед и включиться в борьбу за трофеи, то должен пригласить тренера топ-уровня.



"Думаю, Оле проделал хорошую работу, но чтобы соперничать с Клоппом, Тухелем и Пепом (Гвардиолой), "Манчестер Юнайтед" нужен тренер лучше".



"Утверждая это в понедельник, я не пытался проявить неуважение. Я сочувствую Оле, это действительно худший день в его карьере. Я не хочу устраивать словесную перепалку, и я знаю, что Оле есть, чем ответить, и это правильно".



"Мне некомфортно говорить, что кто-то должен быть уволен, но мы вполне комфортно говорим, что Фред недостаточно хорош или Скотт Мактоминей недостаточно хорош, поэтому я не чувствую себя слишком плохо, когда говорю, что Оле Гуннар Сульшер недостаточно хорош".



"Манчестер Юнайтед" нужен тренер лучше. Оле — не тренер для "Манчестер Юнайтед". Он хорошо потрудился, но тебе нужен кто-то другой, чтобы выйти на следующий уровень. К сожалению, Сульшер — не ровня для Клоппа, Гвардиолы или Тухеля. Это бросается в глаза", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.