Каррагер: "Юнайтед" нужен тренер лучше"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Юнайтед" нужен тренер лучше, нежели Оле Гуннар Сульшер.
Домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля" накануне до предела сгустило тучи над Сульшером, с которым Каррагер в предыдущие дни обменивался колкими высказываниями.
Каррагер убежден, что Оле Гуннар вовсе не так плох, но если "Юнайтед" хочет сделать шаг вперед и включиться в борьбу за трофеи, то должен пригласить тренера топ-уровня.
"Думаю, Оле проделал хорошую работу, но чтобы соперничать с Клоппом, Тухелем и Пепом (Гвардиолой), "Манчестер Юнайтед" нужен тренер лучше".
"Утверждая это в понедельник, я не пытался проявить неуважение. Я сочувствую Оле, это действительно худший день в его карьере. Я не хочу устраивать словесную перепалку, и я знаю, что Оле есть, чем ответить, и это правильно".
"Мне некомфортно говорить, что кто-то должен быть уволен, но мы вполне комфортно говорим, что Фред недостаточно хорош или Скотт Мактоминей недостаточно хорош, поэтому я не чувствую себя слишком плохо, когда говорю, что Оле Гуннар Сульшер недостаточно хорош".
"Манчестер Юнайтед" нужен тренер лучше. Оле — не тренер для "Манчестер Юнайтед". Он хорошо потрудился, но тебе нужен кто-то другой, чтобы выйти на следующий уровень. К сожалению, Сульшер — не ровня для Клоппа, Гвардиолы или Тухеля. Это бросается в глаза", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
25.10.2021 09:00
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неееет! вчера было недоразумение, полная неудача и подсуживание, даже вар увидел фейковый офсайд, а ведь могли отыграться как с аталантой!
мы за олега! дайте ему время построить команду!
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Вот и плевок от Карры подоспел. Все кому не лень норовят пнуть Смеагола
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