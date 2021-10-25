Швайнштайгер не удивлен, что "Юнайтед" проиграл 0:5
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер признался, что поражение "красных дьяволов" от "Ливерпуля" со счетом 0:5 не стало для него сюрпризом.
Накануне "Юнайтед" потерпел свое самое крупное домашнее поражение от "Ливерпуля" за все времена, отпустив своего соперника уже на семь очков в Премьер-Лиге.
Швайнштайгер, который всегда очень позитивно отзывался о "дьяволах", винит команду Оле Гуннара Сульшера в отсутствии "философии и видения".
"День потрясений для всех болельщиков и клуба. Но это не взялось из ниоткуда. Это не стало сюрпризом. "Ливерпуль" показал им разницу, которая огромна. Разницу, когда у тебя есть философия и видение. Надеюсь, дела "Юнайтед" очень скоро наладятся", — написал Швайнштайгер в социальных сетях.
25.10.2021 08:00
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Единственный норм игрок в истории мю
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что то этот днина раскудахтался, не припомню чтобы он за мю хоть один толковый матч провел))
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