Швайнштайгер не удивлен, что "Юнайтед" проиграл 0:5

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер признался, что поражение "красных дьяволов" от "Ливерпуля" со счетом 0:5 не стало для него сюрпризом.

Накануне "Юнайтед" потерпел свое самое крупное домашнее поражение от "Ливерпуля" за все времена, отпустив своего соперника уже на семь очков в Премьер-Лиге.



Швайнштайгер, который всегда очень позитивно отзывался о "дьяволах", винит команду Оле Гуннара Сульшера в отсутствии "философии и видения".



"День потрясений для всех болельщиков и клуба. Но это не взялось из ниоткуда. Это не стало сюрпризом. "Ливерпуль" показал им разницу, которая огромна. Разницу, когда у тебя есть философия и видение. Надеюсь, дела "Юнайтед" очень скоро наладятся", — написал Швайнштайгер в социальных сетях.