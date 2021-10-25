Швайнштайгер не удивлен, что "Юнайтед" проиграл 0:5

Бастиан Швайнштайгер Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер признался, что поражение "красных дьяволов" от "Ливерпуля" со счетом 0:5 не стало для него сюрпризом.

Накануне "Юнайтед" потерпел свое самое крупное домашнее поражение от "Ливерпуля" за все времена, отпустив своего соперника уже на семь очков в Премьер-Лиге.

Швайнштайгер, который всегда очень позитивно отзывался о "дьяволах", винит команду Оле Гуннара Сульшера в отсутствии "философии и видения".

"День потрясений для всех болельщиков и клуба. Но это не взялось из ниоткуда. Это не стало сюрпризом. "Ливерпуль" показал им разницу, которая огромна. Разницу, когда у тебя есть философия и видение. Надеюсь, дела "Юнайтед" очень скоро наладятся", — написал Швайнштайгер в социальных сетях.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Швайнштайгер

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2021 08:00

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  1. recyjoed 25.10.2021 10:00 # recyjoed
    Единственный норм игрок в истории мю

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  2. uyga 25.10.2021 08:30 # uyga
    что то этот днина раскудахтался, не припомню чтобы он за мю хоть один толковый матч провел))

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