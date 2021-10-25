Клопп пока не знает, насколько серьезна травма Кейта

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что степень и характер травмы полузащитника Наби Кейта пока неясны.

Если что-то и омрачило победу "Ливерпуля" над "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:5 накануне, то это травмы Джеймса Милнера и Кейта.



Особенно тревожно за Наби, против которого полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба сыграл в подкате, получив за свою грубость красную карточку.



26-летнего гвинейца, который и открыл счет в матче на "Олд Траффорд", унесли с поля на носилках, и Клопп пока не знает, в каком состоянии пострадавшая нога его подопечного.



"Что касается Наби Кейта, то нам придется подождать, чтобы понять, насколько это серьезно".



"Ему было очень больно, но давайте посмотрим. У нас будет информация только завтра или послезавтра".



"Наби набрал отличную форму. Он выдающийся игрок", — цитирует Клоппа Daily Mirror.