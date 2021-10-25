Клопп пока не знает, насколько серьезна травма Кейта
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что степень и характер травмы полузащитника Наби Кейта пока неясны.
Если что-то и омрачило победу "Ливерпуля" над "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:5 накануне, то это травмы Джеймса Милнера и Кейта.
Особенно тревожно за Наби, против которого полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба сыграл в подкате, получив за свою грубость красную карточку.
26-летнего гвинейца, который и открыл счет в матче на "Олд Траффорд", унесли с поля на носилках, и Клопп пока не знает, в каком состоянии пострадавшая нога его подопечного.
"Что касается Наби Кейта, то нам придется подождать, чтобы понять, насколько это серьезно".
"Ему было очень больно, но давайте посмотрим. У нас будет информация только завтра или послезавтра".
"Наби набрал отличную форму. Он выдающийся игрок", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
25.10.2021 07:00
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