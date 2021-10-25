Невилл: "Юнайтед" уничтожили"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед" в проигранном матче против "Ливерпуля".

Невилл признается, что поражение бывшего клуба со счетом 0:5 произвело на него неизгладимое впечатление. И хотя Гари испытал шок, одновременно он чувствует, что это назревало.



"Думаю, хуже и быть не могло. Думаю, так плохо "Манчестер Юнайтед" не играл с "Ливерпулем" последние 40-50 лет".



"Обычно или чаще всего это упорный матч, но сегодня мы испытали шок".



"Момент времени для такого поражения не мог быть еще хуже. Это назревало несколько недель — команда играла вполсилы, и стоило ей столкнуться с действительно крепким соперником, как их уничтожили, разорвали на кусочки, разобрали по частям".



"Они играют таким образом, словно в какой-то момент включают рубильник, но в футболе так нельзя".



"Игроков "Юнайтед" перебегали. Они и так являются одной из команд, которые меньше всего бегают в лиге. Об этом говорит статистика, и нет ничего хуже этого. Против них легко играть".



"Этот результат является отражением работы главного тренера, его штаба, игроков", — сообщил Невилл в эфире.