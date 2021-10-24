Клопп: "Будем пить пиво по пути домой!"
После победы 0:5 над "Манчестер Юнайтед" наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил превосходную реализацию моментов своей команды и пообещал напоить игроков пивом.
В воскресенье Клопп одержал всего лишь свою вторую победу на "Олд Траффорд" с момента назначения в "Ливерпуле" в 2015 году.
Клопп признает, что в этот день удача была на стороне его команды, однако это не делает результат менее выдающимся, и Юрген уже готов праздновать.
"Какое место этот результат занимает в моей карьере? Я еще не думал об этом. Это хороший день, действительно хороший день. Без понятия, лучший ли это матч в моей карьере. Но он занимает важное место".
"Мне сказали, что такого прежде не случалось в истории нашего футбольного клуба. Эта группа игроков всегда хочет вписать себя в историю "Ливерпуля", и сегодня вечером им удалось сочинить небольшую главу".
"Люди будут говорить об этом в будущем — 100 процентов, потому что подобное случается не слишком часто".
"Вы видели игру, и нам повезло в двух-трех ситуациях в первом тайме, когда "Юнайтед" мог забивать — они должны были забивать в своем первом моменте (когда Бруну Фернандеш пробил мимо), но это не умаляет нашу игру".
"Мы были исключительно хороши возле чужих ворот, безжалостны и беспощадны. Мы выдающимся образом применяли высокий прессинг, и все эти вещи ты, будучи тренером, хочешь видеть".
"Разница в том, что обычно не забиваешь в каждом моменте, но сегодня мы это делали".
"5:0 — я не могу быть счастливее. Это исключительный результат, абсолютно выдающийся".
"Я вспоминаю несколько поражений (от МЮ), которые не были обязательными, но сегодня мы победили, поэтому мы будем пить пиво по пути домой!" — цитирует Клоппа The Independent.
24.10.2021 23:00
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Карлсберг! Немец есть есть немец! Пиво я тоже тяпнул, хотя давно завязал.
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Уволен за пиво и дальнейшую оргию с игроками
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Пиваааааас
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Последний гвоздь в Юргена, ему даже не интересно с ним играть, тупо Юра сливает физрука скамовского
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а моча больше не по вкусу клопке???
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Отскочили Ливерпуль, если бы не красная МЮ то проиграли бы)
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настоящий мужик с яйцами! Клопп топ!
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