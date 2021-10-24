Клопп: "Будем пить пиво по пути домой!"

После победы 0:5 над "Манчестер Юнайтед" наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил превосходную реализацию моментов своей команды и пообещал напоить игроков пивом.

В воскресенье Клопп одержал всего лишь свою вторую победу на "Олд Траффорд" с момента назначения в "Ливерпуле" в 2015 году.



Клопп признает, что в этот день удача была на стороне его команды, однако это не делает результат менее выдающимся, и Юрген уже готов праздновать.



"Какое место этот результат занимает в моей карьере? Я еще не думал об этом. Это хороший день, действительно хороший день. Без понятия, лучший ли это матч в моей карьере. Но он занимает важное место".



"Мне сказали, что такого прежде не случалось в истории нашего футбольного клуба. Эта группа игроков всегда хочет вписать себя в историю "Ливерпуля", и сегодня вечером им удалось сочинить небольшую главу".



"Люди будут говорить об этом в будущем — 100 процентов, потому что подобное случается не слишком часто".



"Вы видели игру, и нам повезло в двух-трех ситуациях в первом тайме, когда "Юнайтед" мог забивать — они должны были забивать в своем первом моменте (когда Бруну Фернандеш пробил мимо), но это не умаляет нашу игру".



"Мы были исключительно хороши возле чужих ворот, безжалостны и беспощадны. Мы выдающимся образом применяли высокий прессинг, и все эти вещи ты, будучи тренером, хочешь видеть".



"Разница в том, что обычно не забиваешь в каждом моменте, но сегодня мы это делали".



"5:0 — я не могу быть счастливее. Это исключительный результат, абсолютно выдающийся".



"Я вспоминаю несколько поражений (от МЮ), которые не были обязательными, но сегодня мы победили, поэтому мы будем пить пиво по пути домой!" — цитирует Клоппа The Independent.