Невилл: "Погба заслуживал удаление, у МЮ проблемы с дисциплиной"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что удаление полузащитника Поля Погба в матче против "Ливерпуля" стало олицетворением отсутствия дисциплины в игре "Манчестер Юнайтед".

Вступив в игру только в перерыве, Погба провел на поле "Олд Траффорд" всего 15 минут, прежде чем совершил грубейший подкат против Наби Кейта и получил прямую красную карточку.



Невилл считает решение рефери Энтони Тэйлора справедливым и подозревает, что проблема обширнее, чем один поступок одного игрока.



"Думаю, это красная. Думаю, все мы понимаем, что после такого подката он должен был уйти".



"Признаки отсутствия дисциплины в их игре наблюдались еще до перерыва. Однако во втором тайме они продолжили в том же духе. Было три столкновения, которые могли закончиться плохо для них".



"Хуже и быть не может. Это отражает суть их игры. Они капитулировали", — сообщил Невилл в эфире.