Невилл: "Погба заслуживал удаление, у МЮ проблемы с дисциплиной"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что удаление полузащитника Поля Погба в матче против "Ливерпуля" стало олицетворением отсутствия дисциплины в игре "Манчестер Юнайтед".
Вступив в игру только в перерыве, Погба провел на поле "Олд Траффорд" всего 15 минут, прежде чем совершил грубейший подкат против Наби Кейта и получил прямую красную карточку.
Невилл считает решение рефери Энтони Тэйлора справедливым и подозревает, что проблема обширнее, чем один поступок одного игрока.
"Думаю, это красная. Думаю, все мы понимаем, что после такого подката он должен был уйти".
"Признаки отсутствия дисциплины в их игре наблюдались еще до перерыва. Однако во втором тайме они продолжили в том же духе. Было три столкновения, которые могли закончиться плохо для них".
"Хуже и быть не может. Это отражает суть их игры. Они капитулировали", — сообщил Невилл в эфире.
24.10.2021 21:00
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Надеюсь, что с Наби всё в порядке.
До травмы был лучшим в составе команды.
Ответил критикам за замену в перерыве игры с Атлетико.
Очередная травма, которая выбивает Наби из колеи.
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Адекватные болельщики МЮ, вопрос к вам - как оцените эпизод с Роналду и Джонсом?
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