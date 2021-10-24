Невилл: "Погба заслуживал удаление, у МЮ проблемы с дисциплиной"

Фол Поля Погба Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что удаление полузащитника Поля Погба в матче против "Ливерпуля" стало олицетворением отсутствия дисциплины в игре "Манчестер Юнайтед".

Вступив в игру только в перерыве, Погба провел на поле "Олд Траффорд" всего 15 минут, прежде чем совершил грубейший подкат против Наби Кейта и получил прямую красную карточку.

Невилл считает решение рефери Энтони Тэйлора справедливым и подозревает, что проблема обширнее, чем один поступок одного игрока.

"Думаю, это красная. Думаю, все мы понимаем, что после такого подката он должен был уйти".

"Признаки отсутствия дисциплины в их игре наблюдались еще до перерыва. Однако во втором тайме они продолжили в том же духе. Было три столкновения, которые могли закончиться плохо для них".

"Хуже и быть не может. Это отражает суть их игры. Они капитулировали", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Невилл, Погба, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2021 21:00

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  1. liverpool888 24.10.2021 21:04 # liverpool888
    Надеюсь, что с Наби всё в порядке.
    До травмы был лучшим в составе команды.
    Ответил критикам за замену в перерыве игры с Атлетико.
    Очередная травма, которая выбивает Наби из колеи.

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  2. liverpool888 24.10.2021 21:02 # liverpool888
    Адекватные болельщики МЮ, вопрос к вам - как оцените эпизод с Роналду и Джонсом?

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