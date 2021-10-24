"Юнайтед" позорно проиграл "Ливерпулю"

Мохамед Салах "Манчестер Юнайтед" потерпел унизительное домашнее поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:5.

По сравнению с поражением 4:2 от "Лестера" в старте у "красных дьяволов" произошло три изменения. Фред, Скотт Мактоминей и Маркус Рэшфорд появились вместо Неманьи Матича, Поля Погба и Джейдона Санчо.

Три перестановки сделал и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, выпустив Алиссона, Ибраиму Конате и Диогу Жоту вместо Кувина Келлехера, Жоэля Матипа и Садио Мане. Фабиньо в заявку не попал.

Счет в матче на "Олд Траффорд" мог быть открыт уже на четвертой минуте, когда Бруну Фернандеш был выведен на удар внутри штрафной, правее центра. Португалец свободно принял мяч и вторым касанием пробил — мимо.

Ответ "Ливерпуля" последовал немедленно. Игроки гостевой команды втроем вышли на одного Люка Шоу, и Наби Кейта хладнокровно пробил низом из пределов штрафной площади — 0:1.

Почти сразу же мерсисайдцы создали еще один голевой момент. На сей раз удар со средней дистанции наносил Роберто Фирмино, но Давид Де Хеа выручил хозяев.

Атаки "Ливерпуля" были просто устрашающими, и на 13-й минуте случился второй гол. Харри Магуайр и Лоу комично столкнулись друг с другом, что позволило Кейта подобрать мяч и найти пасом Трента Александер-Арнольда на правом краю штрафной. Последовал прострел к дальней штанге, куда летели Жота и Джеймс Милнер, но Диогу оказался проворнее — 0:2.

Постепенно "Юнайтед" пришел в себя и тоже стал атаковать. Опасный удар нанес Шоу — рядом с дальней штангой. Наносил удар Рэшфорд — прямо в Алиссона.

Мерсисайдцы чуть отошли назад, но при этом всегда были готовы взорваться. На 32-й минуте только Давид Де Хеа выручил свою команду после удара с острого угла Мохамеда Салаха.

А на 38-й минуте счет стал крупным. Удар Салаха был заблокирован, но отскочившим на правый край штрафной мячом завладел Кейта. Наби прострелил к воротам, где Мохамед опередил защитников и стал самым результативным африканцем в истории Премьер-Лиги — 0:3.

Концовка тайма была отмечена агрессивным поведением Криштиану Роналду, который от разочарования пнул Кертиса Джонса, заменившего получившего травму Милнера. Португалец отделался "горчичников".

На грубость Роналду "Ливерпуль" ответил по-спортивному. На исходе компенсированного времени Жота сместился поперек в чужой штрафной и отдал мяч под удар свободному Салаху — 0:4.

Во втором тайме прошло всего четыре минуты, как "дьяволы" пропустили еще раз. Джордан Хендерсон из центрального круга вырезал передачу вперед на Салаха, который ворвался в штрафную и чуть подсек мяч перед Де Хеа — 0:5.

На 52-й минуте Роналду взял игру на себя, сместился мимо Александер-Арнольда и Конате в штрафной, после чего закрутил мяч в дальний угол ворот, однако гол не был засчитан из-за обнаруженного у Криштиану офсайда.

На 60-й минуте положение хозяев только усугубилось. Вышедший на замену в перерыве Погба схлопотал красную карточку за грубейший подкат против Кейта, которого унесли с поля на носилках.

Как ни странно, на удалении Погба игра фактически закончилась. "Ливерпуль" уже насытился, "Юнайтед" не сопротивлялся.

Самый реальный момент в остатке матча создали хозяева, но вышедший на замену Эдинсон Кавани с двух метров пробил в перекладину после скидки Мактоминея.

"Юнайтед" провел ужасный матч, не сумев ни устроить камбэк, ни хотя бы просто размочить позорный для себя счет. "Ливерпуль" показал себя командой совершенно другого уровня.

"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2021 20:25

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Последние комментарии:




  1. quavo 24.10.2021 21:21 # quavo
    Такого даже при пойесе не ыло , не позорилась бы олечка и ушла сама

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  2. zaeba1l 24.10.2021 21:21 # zaeba1l
    МЮ на футболке TeamViewer позорный.. Зачем это когда есть более удобный AnyDesk?

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  3. great-alexander 24.10.2021 21:19 # great-alexander
    Каждый фан му сейчас это сводная сестра застрявшая в стиральной машинке, сзади к которой подходит сводный брат Сульшер и начинает эпать))

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  4. beatles-red 24.10.2021 21:19 # beatles-red
    У Сульшера судья по вью все охуенно и игрокам се охуенно. В этом и проблема скама, что за клуб игрокам и тренеру пох, а на личном и в заработке все охуенно

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  5. zaeba1l 24.10.2021 21:15 # zaeba1l
    Впервые обратил внимание на врачебную бригаду которая уносит игрока с поля на носилках. Наби Кейта унесли мужики в куртках с логотипом МЮ...
    ХЗ я не в кусре.. Это нормально? А где своя врачебная бригада? Они там под туалетом не сломают его вконец? От пидаров сралекса всего можно ждать...
    Набишке желаю быстро поправиться и снова играть. Игра у него стала получаться очень хорошо. Гол+Пас- супер игра!

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  6. great-alexander 24.10.2021 21:14 # great-alexander
    Олег, почему Вы остаетесь на посту даже после таких позорных всосов?

    -потому что так надо было, брат (с)

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  7. mafia 24.10.2021 21:12 # mafia
    хахахаха бля
    Олег красавчик, поджигает скумов как профи

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  8. arsenalbigfan 24.10.2021 21:12 # arsenalbigfan
    Позорная помойка английского футбола

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  9. contrario 24.10.2021 21:09 # contrario
    1-6, 0-5, скам любит дерби дома сниматься в порно в роли шлюхи

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  10. beatles-red 24.10.2021 21:06 # beatles-red
    Если бы Погба удалили при 0:0 или 0:1, все остальные голы Сульшер бы записал на удаление

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  11. p0z1t1v3 24.10.2021 21:06 # p0z1t1v3
    Игра в одни ворота... Саллах ТОП!
    Роналду и Погба... очень некрасиво. Роналду тоже КК бы дать...

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  12. dallaslp 24.10.2021 21:04 # dallaslp
    первый хет-трик в гостевой команды на траффорде в АПЛ в истории

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  13. sausage 24.10.2021 21:03 # sausage
    Ну чего, Сульшер нормально продержался на вью после матча. На вопрос о своей уверенности в дальнейшем руководстве командой, ответил, что она не изменилась. Что-то типа: мы слишком близки к тому, чего хотим достичь, чтобы сливаться сейчас.

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  14. ibra-goool 24.10.2021 21:03 # ibra-goool
    Какже все таки прекрасно что Манчестер так поджимает задницы фапловских недомерков просто смешно, ))))

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  15. mufc1994 24.10.2021 21:01 # mufc1994
    Тварь не собирается увольняться, говорит что должны идти дальше, мразь

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  16. jirrort 24.10.2021 21:00 # jirrort
    Только Виталий Цаль может спасти этот МЮ

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  17. chelsea88 24.10.2021 20:59 # chelsea88
    В рот вые6али спартачок))
    7-1

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  18. van-der-slav 24.10.2021 20:57 # van-der-slav
    Если серьезно, то все было вполне очевидно. Игра показала, кто топ тренер а кто самозванец. Можно сколько угодно кормить обещаниями и словами про днк и перестройку да и сыпать песок в глаза всякими камбэками бесполезными, но Клопп показал, что из себя представляет нынешний мю сульшера

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  19. slash-lfc 24.10.2021 20:57 # slash-lfc
    Уахахахахах там уже скамеры плюются на Роналду бляяяяяяяяя хахаххахахахахах

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  20. takernotagiver 24.10.2021 20:55 # takernotagiver
    Какой там Левандовск, какой там Бензема, Салах который раз уже доказывает что он щас лучший в мире

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