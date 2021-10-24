"Юнайтед" позорно проиграл "Ливерпулю"

"Манчестер Юнайтед" потерпел унизительное домашнее поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:5.

По сравнению с поражением 4:2 от "Лестера" в старте у "красных дьяволов" произошло три изменения. Фред, Скотт Мактоминей и Маркус Рэшфорд появились вместо Неманьи Матича, Поля Погба и Джейдона Санчо.



Три перестановки сделал и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, выпустив Алиссона, Ибраиму Конате и Диогу Жоту вместо Кувина Келлехера, Жоэля Матипа и Садио Мане. Фабиньо в заявку не попал.



Счет в матче на "Олд Траффорд" мог быть открыт уже на четвертой минуте, когда Бруну Фернандеш был выведен на удар внутри штрафной, правее центра. Португалец свободно принял мяч и вторым касанием пробил — мимо.



Ответ "Ливерпуля" последовал немедленно. Игроки гостевой команды втроем вышли на одного Люка Шоу, и Наби Кейта хладнокровно пробил низом из пределов штрафной площади — 0:1.



Почти сразу же мерсисайдцы создали еще один голевой момент. На сей раз удар со средней дистанции наносил Роберто Фирмино, но Давид Де Хеа выручил хозяев.



Атаки "Ливерпуля" были просто устрашающими, и на 13-й минуте случился второй гол. Харри Магуайр и Лоу комично столкнулись друг с другом, что позволило Кейта подобрать мяч и найти пасом Трента Александер-Арнольда на правом краю штрафной. Последовал прострел к дальней штанге, куда летели Жота и Джеймс Милнер, но Диогу оказался проворнее — 0:2.



Постепенно "Юнайтед" пришел в себя и тоже стал атаковать. Опасный удар нанес Шоу — рядом с дальней штангой. Наносил удар Рэшфорд — прямо в Алиссона.



Мерсисайдцы чуть отошли назад, но при этом всегда были готовы взорваться. На 32-й минуте только Давид Де Хеа выручил свою команду после удара с острого угла Мохамеда Салаха.



А на 38-й минуте счет стал крупным. Удар Салаха был заблокирован, но отскочившим на правый край штрафной мячом завладел Кейта. Наби прострелил к воротам, где Мохамед опередил защитников и стал самым результативным африканцем в истории Премьер-Лиги — 0:3.



Концовка тайма была отмечена агрессивным поведением Криштиану Роналду, который от разочарования пнул Кертиса Джонса, заменившего получившего травму Милнера. Португалец отделался "горчичников".



На грубость Роналду "Ливерпуль" ответил по-спортивному. На исходе компенсированного времени Жота сместился поперек в чужой штрафной и отдал мяч под удар свободному Салаху — 0:4.



Во втором тайме прошло всего четыре минуты, как "дьяволы" пропустили еще раз. Джордан Хендерсон из центрального круга вырезал передачу вперед на Салаха, который ворвался в штрафную и чуть подсек мяч перед Де Хеа — 0:5.



На 52-й минуте Роналду взял игру на себя, сместился мимо Александер-Арнольда и Конате в штрафной, после чего закрутил мяч в дальний угол ворот, однако гол не был засчитан из-за обнаруженного у Криштиану офсайда.



На 60-й минуте положение хозяев только усугубилось. Вышедший на замену в перерыве Погба схлопотал красную карточку за грубейший подкат против Кейта, которого унесли с поля на носилках.



Как ни странно, на удалении Погба игра фактически закончилась. "Ливерпуль" уже насытился, "Юнайтед" не сопротивлялся.



Самый реальный момент в остатке матча создали хозяева, но вышедший на замену Эдинсон Кавани с двух метров пробил в перекладину после скидки Мактоминея.



"Юнайтед" провел ужасный матч, не сумев ни устроить камбэк, ни хотя бы просто размочить позорный для себя счет. "Ливерпуль" показал себя командой совершенно другого уровня.



"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче