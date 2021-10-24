Швайнштайгер считает, что Сульшер слишком затянул со своим проектом

Оле Гуннар Сульшер Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер изрядно затянул с реализацией своего проекта.

Сульшер тренирует "Юнайтед" уже почти три года, но при этом продолжает говорить, что его команда все еще строится.

По мнению Швайнштайгера, это длится слишком долго. Бастиан вообще не понимает, в каком стиле играют "дьяволы" при Оле Гуннаре.

"Юнайтед" все еще находится в процессе. Сульшер продолжает на это ссылаться".

"На мой взгляд, это длится слишком долго. Сравните с "Сити" — или с "Челси", на который Тухель произвел невероятный эффект. У них есть стратегия и ДНК. Их игра совершеннее".

"Когда я смотрю матчи "Юнайтед", то я не понимаю, как они играют. Я не могу быть уверен, что они победят, а фанатам "Манчестер Юнайтед" нужно чувствовать это".

"Они продолжают говорить, что им нужно время, но в футболе у тебя нет времени. Ты должен побеждать прямо сейчас", — сообщил Швайнштайгер BBC Radio 5 Live перед матчем с "Ливерпулем".


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Швайнштайгер

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2907

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  1. jumanji 24.10.2021 20:28 # jumanji
    Клоун е6аный

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  2. hunter022 24.10.2021 20:22 # hunter022
    САФ начал завоёвывать трофеи после четырех лет в команде так что запас терпения есть

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  3. true-manc 24.10.2021 20:22 # true-manc
    пожизненный контракт гению

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  4. hammersmith 24.10.2021 20:18 # hammersmith
    срочно продлить клоуна шлюшера на 10 сезонов

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  5. ibra-goool 24.10.2021 20:15 # ibra-goool
    Жалкое зрелище

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  6. karatel228 24.10.2021 20:14 # karatel228
    Грамотный тренер надо дать время.

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  7. whitenigger 24.10.2021 20:11 # whitenigger
    Сульшер ГЕНИЙ, нужно дать ему ещё лет 5 минимум, чтобы Ливер и другие топ команды легко выносили этот МУсор налегке

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