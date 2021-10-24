Швайнштайгер считает, что Сульшер слишком затянул со своим проектом

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер изрядно затянул с реализацией своего проекта.

Сульшер тренирует "Юнайтед" уже почти три года, но при этом продолжает говорить, что его команда все еще строится.



По мнению Швайнштайгера, это длится слишком долго. Бастиан вообще не понимает, в каком стиле играют "дьяволы" при Оле Гуннаре.



"Юнайтед" все еще находится в процессе. Сульшер продолжает на это ссылаться".



"На мой взгляд, это длится слишком долго. Сравните с "Сити" — или с "Челси", на который Тухель произвел невероятный эффект. У них есть стратегия и ДНК. Их игра совершеннее".



"Когда я смотрю матчи "Юнайтед", то я не понимаю, как они играют. Я не могу быть уверен, что они победят, а фанатам "Манчестер Юнайтед" нужно чувствовать это".



"Они продолжают говорить, что им нужно время, но в футболе у тебя нет времени. Ты должен побеждать прямо сейчас", — сообщил Швайнштайгер BBC Radio 5 Live перед матчем с "Ливерпулем".