Чалоба близок к новому контракту с "Челси"
Защитник Трево Чалоба близок к подписанию нового долгосрочного контракта с "Челси".
22-летний Чалоба неожиданно вышел в стартовом составе "Челси" на матч за Суперкубок Европы против "Вильярреала" в августе и сыграл все 120 минут, благодаря чему ворвался в планы главного тренера Томаса Тухеля на сезон.
С тех пор Чалоба, находящийся в системе лондонского клуба с восьми лет, сыграл еще восемь матчей. "Синие" не пропускали с открытой игры в Премьер-Лиге, когда Трево находился на поле.
По информации Football.London, "Челси" и Чалоба уже несколько недель общаются о продлении сотрудничества и сейчас вплотную приблизились к компромиссу.
Добавим, что действующий контракт Чалобы, забившего уже два гола в Премьер-Лиге, истекает следующим летом.
24.10.2021 19:00
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