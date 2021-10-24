Чалоба близок к новому контракту с "Челси"

Защитник Трево Чалоба близок к подписанию нового долгосрочного контракта с "Челси".

22-летний Чалоба неожиданно вышел в стартовом составе "Челси" на матч за Суперкубок Европы против "Вильярреала" в августе и сыграл все 120 минут, благодаря чему ворвался в планы главного тренера Томаса Тухеля на сезон.



С тех пор Чалоба, находящийся в системе лондонского клуба с восьми лет, сыграл еще восемь матчей. "Синие" не пропускали с открытой игры в Премьер-Лиге, когда Трево находился на поле.



По информации Football.London, "Челси" и Чалоба уже несколько недель общаются о продлении сотрудничества и сейчас вплотную приблизились к компромиссу.



Добавим, что действующий контракт Чалобы, забившего уже два гола в Премьер-Лиге, истекает следующим летом.