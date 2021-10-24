Антонио принес "Вест Хэму" победу над "Тоттенхэмом"

Мичейл Антонио Единственный гол Мичейла Антонио принес "Вест Хэму" победу 1:0 в дерби над "Тоттенхэмом".

Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно минимальной победы в гостях у "Эвертона".

Наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту вернулся к тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Ньюкасла".

Первый по-настоящему голевой момент возник на восьмой минуте, когда вингер хозяев Джаррод Боуэн навесил с правого фланга, а Пабло Форнальс пробил ножницами, заставив голкипера гостей Уго Льориса совершить сейв в ближнем углу ворот.

Момент Форнальса так и остался единственным попаданием "Вест Хэма" в створ ворот в первом тайме. "Молотобойцы" наносили и другие удары, но были они неточными — как попытка Томаша Соучека пробить головой на 35-й минуте.

У "Тоттенхэма" с атаками было чуть лучше. Лукаш Фабиански несколько раз вступил в игру, в том числе после ударов Сона Хен Мина с близкого расстояния и Харри Кейна головой. Впрочем, мазать "шпоры" тоже не забывали — Лукас Моура подтвердит.

В целом игра была равной до перерыва и такой же осталась после — гости начали второй тайм с пары полумоментов, но затем хозяева стали отвечать.

На 71-й минуте Форнальс нанес опаснейший удар из пределов штрафной с рикошетом — над перекладиной. Был назначен угловой, и после подачи Аарона Крессуэлла к ближней штанге Мичейл Антонио просто подставил свою ногу — 1:0.

Гол придал "молотобойцам" уверенности, и остаток матчи они провели очень уверенно — "шпоры" не имели ни одного реального шанса уйти от поражения.

Силы команд были примерно равны, однако "Вест Хэм" смог забить, а "Тоттенхэм" — нет. Да и отреагировать на пропущенный гол "шпоры" тоже никак не смогли.

"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2021 17:55

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  1. b84 24.10.2021 18:06 # b84
    спецом не смотрел ни одного матча дабы главное блюдо было сытнее...

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  2. bezviz 24.10.2021 18:06 # bezviz
    тотенхэм ДЕРЬМО

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  3. bezviz 24.10.2021 18:05 # bezviz
    конате за 40 лямов это конечно даже не уровень Маланга Сарра за 0 лямов, клоп думает что мю не будет атаковать и выставить автобус, скажите очкарику про такое понятие как контратака, походу он реально физрук, если этого не предвидел, потому что мю 100% о6оссыт лузерку через медленного и зеленого конате, который не готов к таким матчам сходу

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  4. chelsiukpro 24.10.2021 18:02 # chelsiukpro
    Ставочки ребята... Колбаса сосёт сегодня? :))или ничейка будет

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  5. great-alexander 24.10.2021 18:02 # great-alexander
    кумысное дерби тараза

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  6. vagifspurs 24.10.2021 18:02 # vagifspurs
    Тупо матч был до первой ошибки. Жаль, конечно. Должны были к перерыву выигрывать в два мяча..

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  7. suddenly 24.10.2021 18:01 # suddenly
    Горите от мощи Тоттенхэма?

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  8. chelsiukpro 24.10.2021 18:01 # chelsiukpro
    Вестхэм опять в ТОП4 как в прошлом сезоне! Вот им пох на арабские бабки...

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  9. sellman 24.10.2021 18:00 # sellman
    Эшпириту кикнут на днях)
    Нормально там Леви дрыстанул жиденьким, пхахаха
    Понятно, почему с фанатами не хочет встречаться, лох еврейский

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  10. lahmatyj 24.10.2021 17:59 # lahmatyj
    заебок.

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  11. true-manc 24.10.2021 17:59 # true-manc
    я хочу Мишу Антонио, братишки

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