Антонио принес "Вест Хэму" победу над "Тоттенхэмом"
Единственный гол Мичейла Антонио принес "Вест Хэму" победу 1:0 в дерби над "Тоттенхэмом".
Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно минимальной победы в гостях у "Эвертона".
Наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту вернулся к тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Ньюкасла".
Первый по-настоящему голевой момент возник на восьмой минуте, когда вингер хозяев Джаррод Боуэн навесил с правого фланга, а Пабло Форнальс пробил ножницами, заставив голкипера гостей Уго Льориса совершить сейв в ближнем углу ворот.
Момент Форнальса так и остался единственным попаданием "Вест Хэма" в створ ворот в первом тайме. "Молотобойцы" наносили и другие удары, но были они неточными — как попытка Томаша Соучека пробить головой на 35-й минуте.
У "Тоттенхэма" с атаками было чуть лучше. Лукаш Фабиански несколько раз вступил в игру, в том числе после ударов Сона Хен Мина с близкого расстояния и Харри Кейна головой. Впрочем, мазать "шпоры" тоже не забывали — Лукас Моура подтвердит.
В целом игра была равной до перерыва и такой же осталась после — гости начали второй тайм с пары полумоментов, но затем хозяева стали отвечать.
На 71-й минуте Форнальс нанес опаснейший удар из пределов штрафной с рикошетом — над перекладиной. Был назначен угловой, и после подачи Аарона Крессуэлла к ближней штанге Мичейл Антонио просто подставил свою ногу — 1:0.
Гол придал "молотобойцам" уверенности, и остаток матчи они провели очень уверенно — "шпоры" не имели ни одного реального шанса уйти от поражения.
Силы команд были примерно равны, однако "Вест Хэм" смог забить, а "Тоттенхэм" — нет. Да и отреагировать на пропущенный гол "шпоры" тоже никак не смогли.
"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
24.10.2021 17:55
Просмотров: 257
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
спецом не смотрел ни одного матча дабы главное блюдо было сытнее...
(ответить)
тотенхэм ДЕРЬМО
(ответить)
конате за 40 лямов это конечно даже не уровень Маланга Сарра за 0 лямов, клоп думает что мю не будет атаковать и выставить автобус, скажите очкарику про такое понятие как контратака, походу он реально физрук, если этого не предвидел, потому что мю 100% о6оссыт лузерку через медленного и зеленого конате, который не готов к таким матчам сходу
(ответить)
Ставочки ребята... Колбаса сосёт сегодня? :))или ничейка будет
(ответить)
кумысное дерби тараза
(ответить)
Тупо матч был до первой ошибки. Жаль, конечно. Должны были к перерыву выигрывать в два мяча..
(ответить)
Горите от мощи Тоттенхэма?
(ответить)
Вестхэм опять в ТОП4 как в прошлом сезоне! Вот им пох на арабские бабки...
(ответить)
Эшпириту кикнут на днях)
Нормально там Леви дрыстанул жиденьким, пхахаха
Понятно, почему с фанатами не хочет встречаться, лох еврейский
(ответить)
заебок.
(ответить)
я хочу Мишу Антонио, братишки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий