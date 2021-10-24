Антонио принес "Вест Хэму" победу над "Тоттенхэмом"

Единственный гол Мичейла Антонио принес "Вест Хэму" победу 1:0 в дерби над "Тоттенхэмом".

Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно минимальной победы в гостях у "Эвертона".



Наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту вернулся к тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Ньюкасла".



Первый по-настоящему голевой момент возник на восьмой минуте, когда вингер хозяев Джаррод Боуэн навесил с правого фланга, а Пабло Форнальс пробил ножницами, заставив голкипера гостей Уго Льориса совершить сейв в ближнем углу ворот.



Момент Форнальса так и остался единственным попаданием "Вест Хэма" в створ ворот в первом тайме. "Молотобойцы" наносили и другие удары, но были они неточными — как попытка Томаша Соучека пробить головой на 35-й минуте.



У "Тоттенхэма" с атаками было чуть лучше. Лукаш Фабиански несколько раз вступил в игру, в том числе после ударов Сона Хен Мина с близкого расстояния и Харри Кейна головой. Впрочем, мазать "шпоры" тоже не забывали — Лукас Моура подтвердит.



В целом игра была равной до перерыва и такой же осталась после — гости начали второй тайм с пары полумоментов, но затем хозяева стали отвечать.



На 71-й минуте Форнальс нанес опаснейший удар из пределов штрафной с рикошетом — над перекладиной. Был назначен угловой, и после подачи Аарона Крессуэлла к ближней штанге Мичейл Антонио просто подставил свою ногу — 1:0.



Гол придал "молотобойцам" уверенности, и остаток матчи они провели очень уверенно — "шпоры" не имели ни одного реального шанса уйти от поражения.



Силы команд были примерно равны, однако "Вест Хэм" смог забить, а "Тоттенхэм" — нет. Да и отреагировать на пропущенный гол "шпоры" тоже никак не смогли.



"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче