Салах не может назвать себя лучшим игроком в мире
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что не может назвать себя лучшим игроком в мире.
После недавней победы 0:5 над "Уотфордом" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что даже Лионель Месси и Криштиану Роналду не сравнятся с Салахом в его текущей форме.
Сам Мохамед считает высказывание Клоппа просто точкой зрения одного человека, а не фактом. В то же время 29-летний египтянин признает, что у него есть амбиции стать лучше всех.
"Замечательно это слышать, но я думаю, это всего лишь мнение. Не могу сказать, что я лучший игрок в мире — некоторые люди согласятся, другие не согласятся".
"Я просто доволен своей игрой в данный момент, но я бы сказал, что это всего лишь мнение".
"У тебя всегда есть амбиции стать лучшим игроком в мире. Это подстегивает тебя упорно работать и становиться улучшенной версией себя".
"У себя в голове я представляю себя лучшим игроком всех времен. Я стараюсь вселить в себя эту уверенность. Мне все равно, согласны люди с тобой или нет", — сообщил Салах Sky Sports.
24.10.2021 17:00
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что блять,лучший?он даже не один из лучших,хороший нап,как коста,агуэро,гризманн,дибала,варди,из этой категории.О чем блять эти люди говорят...
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салах даже среди арабов не самый лучший, т.к Марез намного круче, поэтому разговоры о какой-то там "лучшей в мире" сосалашке просто смешны.
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