Салах не может назвать себя лучшим игроком в мире

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что не может назвать себя лучшим игроком в мире.

После недавней победы 0:5 над "Уотфордом" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что даже Лионель Месси и Криштиану Роналду не сравнятся с Салахом в его текущей форме.



Сам Мохамед считает высказывание Клоппа просто точкой зрения одного человека, а не фактом. В то же время 29-летний египтянин признает, что у него есть амбиции стать лучше всех.



"Замечательно это слышать, но я думаю, это всего лишь мнение. Не могу сказать, что я лучший игрок в мире — некоторые люди согласятся, другие не согласятся".



"Я просто доволен своей игрой в данный момент, но я бы сказал, что это всего лишь мнение".



"У тебя всегда есть амбиции стать лучшим игроком в мире. Это подстегивает тебя упорно работать и становиться улучшенной версией себя".



"У себя в голове я представляю себя лучшим игроком всех времен. Я стараюсь вселить в себя эту уверенность. Мне все равно, согласны люди с тобой или нет", — сообщил Салах Sky Sports.