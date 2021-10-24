Фердинанд уверен, что Джеррард отвергнет "Ньюкасл", потому что метит в "Ливерпуль"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд думает, что главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отвернет "Ньюкасл", потому что метит на место Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
По мнению Фердинанда, Клопп может покинуть "Ливерпуль" уже в конце следующего сезона, за год до истечения своего контракта. Учитывая это, Джеррарду нет смысла вступать в переговоры с амбициозным "Ньюкаслом".
"Стивен Джеррард находится среди тех, кого связывают с этой вакансией. Но я не могу представить его переход в "Ньюкасл", потому что его взор устремлен на "Ливерпуль".
"Как долго Клопп пробудет в "Ливерпуле"? Он может остаться на следующие пять лет, но я легко могу представить, что через 18 месяцев — учитывая его характер — он возьмет и скажет: "Слушайте, на этом все".
"Поэтому мне просто кажется, что в качестве своего следующего шага Стивен Джеррард рассматривает скорее "Ливерпуль", нежели "Ньюкасл", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
24.10.2021 16:00
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А что у собачки Демба Ба такая кислая физиономия? Это её после очередного фэйла рейнджерс в Лиге Европы сфотографировали?
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