Фердинанд уверен, что Джеррард отвергнет "Ньюкасл", потому что метит в "Ливерпуль"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд думает, что главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отвернет "Ньюкасл", потому что метит на место Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

По мнению Фердинанда, Клопп может покинуть "Ливерпуль" уже в конце следующего сезона, за год до истечения своего контракта. Учитывая это, Джеррарду нет смысла вступать в переговоры с амбициозным "Ньюкаслом".



"Стивен Джеррард находится среди тех, кого связывают с этой вакансией. Но я не могу представить его переход в "Ньюкасл", потому что его взор устремлен на "Ливерпуль".



"Как долго Клопп пробудет в "Ливерпуле"? Он может остаться на следующие пять лет, но я легко могу представить, что через 18 месяцев — учитывая его характер — он возьмет и скажет: "Слушайте, на этом все".



"Поэтому мне просто кажется, что в качестве своего следующего шага Стивен Джеррард рассматривает скорее "Ливерпуль", нежели "Ньюкасл", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.