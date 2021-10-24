Конор Коуди стал целью для "Ньюкасла"
Защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди пополнил список трансферных целей "Ньюкасла" на январь.
Как стало известно The Sun, 28-летнего Коуди "Ньюкаслу" рекомендовал Франк Макпарланд, которому довелось поработать с Конором еще в "Ливерпуле".
Макпарланд является близким другом директора "сорок" Аманды Стейвли, после смены владельцев на "Сент-Джеймс Парк" заняв пост советника клуба.
"Волки" не хотят терять своего ведущего защитника и капитана, поэтому "Ньюкаслу" придется раскошелиться минимум на 20 миллионов фунтов.
Другой целью "сорок" по укреплению центра обороны является Джеймс Тарковски из "Бернли". Его Макпарланд тоже хорошо знает — по совместному периоду в "Брентфорде".
24.10.2021 15:00
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Грамотные защитники, что Коди, что Тарковский, просто им не хватает таких же грамотны партнеров по команде. Уверен, в двоем они будут не хуже Рудигера с Христенсеном.
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