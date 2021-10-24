Конор Коуди стал целью для "Ньюкасла"

Защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди пополнил список трансферных целей "Ньюкасла" на январь.

Как стало известно The Sun, 28-летнего Коуди "Ньюкаслу" рекомендовал Франк Макпарланд, которому довелось поработать с Конором еще в "Ливерпуле".



Макпарланд является близким другом директора "сорок" Аманды Стейвли, после смены владельцев на "Сент-Джеймс Парк" заняв пост советника клуба.



"Волки" не хотят терять своего ведущего защитника и капитана, поэтому "Ньюкаслу" придется раскошелиться минимум на 20 миллионов фунтов.



Другой целью "сорок" по укреплению центра обороны является Джеймс Тарковски из "Бернли". Его Макпарланд тоже хорошо знает — по совместному периоду в "Брентфорде".