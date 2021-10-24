Джонсон: "Салах способен продлить свою карьеру по примеру Роналду"

Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон уверен, что нападающий "красных" Мохамед Салах сможет продлить свою игровую карьеру по примеру Криштиану Роналду.

В данный момент "Ливерпуль" размышляет над тем, увеличивать ли зарплату Салаха до 400 тысяч фунтов в неделю, как то просит Мохамед в ходе переговоров о новом контракте.



У Джонсона есть сомнения, что "Ливерпуль" пойдет на поводу у игрока, которому уже 29, однако Глен ожидает, что египтянин сможет долго блистать и на своем четвертом десятке лет.



"Это сложная ситуация. Согласование любого контракта требует времени. Конечно, он заслуживает, чтобы его зарплата была не ниже любого другого в Премьер-Лиге".



"Но "Ливерпуль" правильно ведет свои дела. У него остается 20 месяцев по контракту, по истечении которого ему будет уже 31. Хотят ли они платить 31-летнему игроку, как бы ни был он хорош, несколько сотен тысяч фунтов в неделю? Я не знаю".



"Но если судить по форме, которую он демонстрирует, они определенно должны постараться сохранить его".



"Вы видите, как он играет. Он ухаживает за собой и правильно тренируется, поэтому я бы не удивился, если у него будет такая же продолжительная карьера, как у Роналду".



"Но сможет ли он поддерживать этот уровень игры в следующие пять лет, чтобы оправдать свою зарплату? Мы не знаем, но меня бы не удивило, если он сохранит свою форму".



"В данный момент я не вижу игрока, которого бы я предпочел Салаху. В данный момент я не вижу никого, кто бы забивал такие же голы".



"Он так высоко установил планку в своем первом сезоне (забив 44 гола), и люди справедливо подумали, что ему будет сложно повторить это".



"Однако он не только забивает ради удовольствия, но и забивает из невозможных ситуаций, регулярно обыгрывая по три-четыре соперника и отправляя мяч в сетку".



"Он снова и снова доказывает неправоту людей", — цитирует Джонсона The Independent.