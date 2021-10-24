Сульшер ожидает рывка от "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ожидает, что его команда прибавит в ближайшие пару месяцев.

Результаты и особенно игра "Юнайтед" на старте нового сезона навлекают на себя большую критику. В преддверии домашнего матча против "Ливерпуля" команда Сульшера уже отстает на четыре очка от своего соперника.



Сульшер признает, что "красные дьяволы" должны прибавить, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги, однако Оле Гуннар видит ресурсы для рывка.



"За последнее время мы потеряли несколько очков, и мы не рады этому. Мы оказались в ситуации, когда нам пора ускориться. Больше нельзя терять время. Команды, с которыми мы соперничаем, не дают тебе слишком много возможностей настичь их".



"Мы сражаемся на таком высоком уровне в Лиге Чемпионов, что ты непременно поплатишься, если выключишься из игры. Но я определенно ожидаю, что мы прибавим в ближайшую пару месяцев. Криштиану (Роналду) находится здесь месяц, Джейдон (Санчо) — два месяца, Маркус (Рэшфорд) едва вернулся в строй. Эдинсону (Кавани) потребовалось больше времени, прежде чем он смог приехать к нам".



"Поэтому я ожидаю, что мы прибавим. Эдинсон и Криштиану — одни из лучших в мире игроков по игре в штрафной. Я в восторге от того, что работаю с такого рода игроками. Дальше нам лишь нужно найти правильный баланс между всеми этими бомбардирами и прекрасными вингерами", — цитирует Сульшера The Guardian.