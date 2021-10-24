"Сити" собирается наградить Торреса новым контрактом

"Манчестер Сити" собирается наградить вингера Феррана Торреса новым контрактом на улучшенных условиях.

В данный момент Торрес отсутствует с переломом стопы и в этом календарном году, вероятно, уже не сыграет за "горожан".



Однако за свои первые 14 месяцев после перехода из "Валенсии" за 20.8 млн. фунтов Ферран сделал достаточно, чтобы клуб захотел продлить с ним сотрудничество.



Торрес забил девять голов в 28 матчах Премьер-Лиги. 21-летний испанец неоднократно выручал команду, располагаясь на позиции "ложной девятки.



В данный момент Торрес получает 40 тыс. фунтов в неделю, однако новая сделка — которая будет рассчитана до 2027 года — увеличит зарплату Феррана примерно до 100 тыс. фунтов каждые семь дней, сообщает Daily Star в эксклюзивном материале.