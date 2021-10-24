"Сити" собирается наградить Торреса новым контрактом
"Манчестер Сити" собирается наградить вингера Феррана Торреса новым контрактом на улучшенных условиях.
В данный момент Торрес отсутствует с переломом стопы и в этом календарном году, вероятно, уже не сыграет за "горожан".
Однако за свои первые 14 месяцев после перехода из "Валенсии" за 20.8 млн. фунтов Ферран сделал достаточно, чтобы клуб захотел продлить с ним сотрудничество.
Торрес забил девять голов в 28 матчах Премьер-Лиги. 21-летний испанец неоднократно выручал команду, располагаясь на позиции "ложной девятки.
В данный момент Торрес получает 40 тыс. фунтов в неделю, однако новая сделка — которая будет рассчитана до 2027 года — увеличит зарплату Феррана примерно до 100 тыс. фунтов каждые семь дней, сообщает Daily Star в эксклюзивном материале.
24.10.2021 11:00
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КОРОЛИ!!!
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