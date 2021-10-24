Клопп: "С Санчо все будет в порядке"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слабый старт карьеры вингера Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".

После своего перехода из дортмундской "Боруссии", бывшего клуба Клоппа, за 73 миллиона фунтов Санчо не совершил ни одного результативного действия за "Юнайтед" в 11 сыгранных матчах, а в Премьер-Лиге отметился лишь тремя появлениями в старте.



Клопп считает, что люди слишком нетерпеливы в своих ожиданиях от Джейдона. Юрген уверен, что со временем 21-летний англичанин заиграет.



"Джейдон Санчо определенно является талантом мирового уровня. Он обладает всем необходимым, чтобы в будущем стать одним из самых лучших игроков в мире".



"Это бесспорно, но он все еще очень молод. В Дортмунде его вовсю нахваливали, и это было справедливо. Я видел много матчей, когда он играл выдающимся образом".



"Это нормальная ситуация, когда особенно вы — не я, а именно вы — слишком быстро становитесь нетерпеливы".



"И не забывайте, какой у "Юнайтед" выбор на этой позиции. Мейсон Гринвуд — вау, вот это талант!"



"Уверен, Джейдон может играть и на других позициях, а Мейсон может играть в центре, но там сейчас не осталось места, поэтому они делят место на фланге".



"Если честно, тренер хочет, чтобы у него была такая проблема. С Джейдоном все будет в порядке — я лишь надеюсь, что не в воскресенье!" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.