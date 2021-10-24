Овермарс вступил в переговоры с "Ньюкаслом"

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс вступил в переговоры о своем переходе в "Ньюкасл".

48-летний Овермарс, бывший вингер "Арсенала", был назван прессой одним из кандидатов на учреждаемую новыми владельцами "Ньюкасла" должность спортивного директора — наряду с Ральфом Рангником и Луишем Кампушем.



По информации Daily Mirror, это не просто слухи — двое посредников, работающих от лица "сорок", установили контакт с Марком и инициировали процесс переговоров.



На данный момент известно лишь то, что Овермарс проявил интерес к этой работе, где у него были бы почти безграничные ресурсы.



А голландская пресса добавляет, что Овермарс, занимающий пост спортивного директора "Аякса" с 2012 года, может забрать с собой из Амстердама главного тренера Эрика Тен Хага, который минувшим летом контактировал с "Тоттенхэмом".



Контракт Овермарса действителен еще почти три года, однако Марк может свободно покинуть "Аякс", уведомив свой клуб за три месяца, при поступлении предложения из ведущих лиг Европы. Ускорить это назначение "Ньюкасл" мог бы, выплатив компенсацию.



Добавим, в Амстердаме Овермарс получает 620 тысяч фунтов в год, включая бонусы. В "Ньюкасле" Марк смог бы увеличить свою зарплату вчетверо.