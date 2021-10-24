Шмейхель считает, что Конте не подходит для "Юнайтед"

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что Антонио Конте не годится на замену главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру.

Своей работой в "Челси" и "Интере" Конте заслужил репутацию тренера, который быстро дает результат, хотя и является конфликтной личностью.



По мнению Шмейхеля, такой специалист не подходит "красным дьяволам". Петер по-прежнему считает, что клуб должен дать больше времени Сульшеру.



"Вы можете сказать: "Конте великолепен". Но он нигде не оставался дольше двух лет".



"У нас не такой футбольный клуб. Мы уже пробовали это. Это не сработало — Луи Ван Галь не выиграл Премьер-Лигу, Моуриньо не выиграл. Вы можете предложить на эту роль Конте или кого-нибудь еще, но разницы нет".



"Проблема Оле в том, что в этом мире быстрых решений и быстрых новостей он должен был побеждать еще вчера".



"От тебя требуют побед уже сейчас. Но так не бывает в реальном мире. На некоторое время наше развитие остановилось, и наши конкуренты этим воспользовались, затем уйдя в отрыв", — сообщил Шмейхель The Times.